Erst vor wenigen Wochen ist der Eurovision Song Contest (ESC) in Basel über die Bühne gegangen. Für den NDR war das ein Abschied: Nach fast 30 Jahren gibt der öffentlich-rechtliche Sender die ARD-interne Verantwortung für den Musikwettbewerb an den SWR ab. Und doch wird der ESC demnächst wieder Thema im NDR sein. Wie man jetzt nämlich angekündigt hat, arbeitet man zusammen mit dem niederländische Sender BNNVARA an der Entwicklung der Light-Crime-Serie "Eurovision Murder Mystery".

In dem Mehrteiler wolle man die glamouröse Welt des Eurovision Song Contests mit einem spannenden Mordfall verknüpfen und dadurch Unterhaltung und Krimi-Elemente miteinander kombinieren. Eine Beauftragung der Serie steht auf deutscher Seite unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Gremien des NDR. Das Projekt ist bereits im vergangenen Jahr auch schon Teil der Co-Pro Pitching Session bei der Series Mania gewesen, damals gab es noch keinen Abnehmer. Über inhaltliche Details gibt es bislang noch keine Informationen. Vor einem Jahr hieß es zum Plot lediglich, dass innerhalb von 72 Stunden ein Mord aufgeklärt sowie der ESC und das Schicksal Europas gerettet werden müsse.

Angekündigt hat der NDR "Eurovision Murder Mystery" jetzt in einer Pressemitteilung, in der es eigentlich um die verstärkte Serien-Kooperation mit BNNVARA geht. Gemeinsam wolle man künftig mehr als bislang zusammenarbeiten. Konkret verabredet wurde bereits die Entwicklung von zwei Serien. Zudem wird sich der NDR an der Fortsetzung der BNNVARA-Serie "The Ring" beteiligen.

Serien-Kooperation zwischen NDR und BNNVARA

Die erste neue Serie, die im Rahmen der Zusammenarbeit entwickelt wird, heißt "Dark Numbers". Der Thriller thematisiert den Drogenhandel in den europäischen Nordseehäfen Hamburg und Rotterdam und wird gemeinschaftlich von beiden Sendern beauftragt. Mithilfe umfangreicher Recherche und intensiver dramaturgischer Gestaltung soll die Serie den Kampf zwischen der kriminellen Unterwelt und den Strafverfolgungsbehörden auf authentische Weise erzählen.

Die Kooperationsvereinbarung zwischen NDR und BNNVARA wurde im Rahmen des Seriencamps in Köln bekanntgegeben. Die Seriencamp Conference hat in diesem Jahr einen inhaltlichen Schwerpunkt auf internationalen Koproduktionen, insofern passt die verstärkte Zusammenarbeit. Die neuen Produktionen werden in diesem Jahr entwickelt und sollen – vorbehaltlich der Gremienzustimmungen - in den Folgejahren produziert und ausgestrahlt werden.





NDR-Programmdirektor Frank Beckmann sagt: "In Zeiten steigender Kosten und zunehmenden Wettbewerbs ist es entscheidend, dass die europäischen Sender zusammenarbeiten, um qualitativ hochwertige und wettbewerbsfähige Inhalte zu produzieren. Wir suchen nach Stoffen aus europäischer Perspektive, als Gegengewicht zu den Produktionen, die auf den Weltmarkt zugeschnitten sind. Wir sind überzeugt, dass die gemeinsamen Anstrengungen unserer Sender unsere Zuschauer begeistern werden und zeigen, welche Kraft und Kreativität in europäischen Kooperationen entstehen können."

Und BNNVARA Direktorin Suzanne Kunzeler: "Die Zusammenarbeit zwischen dem NDR und BNNVARA zeigt, dass europäische Sender innovative und ansprechende Inhalte produzieren können, die sowohl lokale als auch globale Relevanz haben. In einer Zeit, in der der europäische Zusammenhalt immer wichtiger wird, sind solche Kooperationen ein starkes Beispiel dafür, wie gemeinsames Engagement und gegenseitige Unterstützung zu außergewöhnlichen Ergebnissen führen können."