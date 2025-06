Unter dem Titel "Outlander: Blood of my Blood" bekommt die Erfolgsserie "Outlander" bekanntlich noch im Sommer ein Spin-Off. Nun steht fest, wo der Ableger hierzulande zu sehen sein wird: Die Deutsche Telekom zeigt die Produktion auf ihrer Plattform MagentaTV - und zwar bereits einen Tag nach der US-Premiere. Konkret steht "Outlander: Blood of my Blood" ab dem 9. August zum Abruf bereit.

Das zehnteilige Prequel folgt den Eltern der beiden Protagonisten der Originalserie, Jamie Fraser und Claire Beauchamp. Jamies Eltern Ellen MacKenzie (Harriet Slater) und Brian Fraser (Jamie Roy), die im Schottland des 18. Jahrhunderts leben, bilden den Mittelpunkt eines der beiden Erzählstränge. Die zweite Liebesgeschichte begleitet Claires Eltern, Julia Moriston (Hermione Corfield) und Henry Beauchamp (Jeremy Irvine), deren Leben durch die Wirren des Ersten Weltkriegs geprägt ist.

Unter magenta.tv können übrigens auch all jene, die keine Kunden von MagentaTV sind, ab dem 9. August zumindest die erste Folge gratis schauen - wegen der bestehenden FSK-16-Inhalte jedoch täglich erst ab 22:00 Uhr.

"Godfather of Harlem" geht weiter

Weiteren Serienstoff hält MagentaTV derweil schon einige Tage zuvor bereit: Ab dem 1. August wird die Telekom-Plattform die vierte Staffel von "Godfather of Harlem" zeigen, auch hier gibt's die erste Folge am späten Abend auch für Nicht-Abonnenten zu sehen. Erzählt wird in der Serie die Geschichte des berüchtigten Gangster-Bosses Bumpy Johnson, verkörpert von Oscar-Preisträger Forst Whitaker. In der neuen Staffel führt Johnson seinen Machtkampf mit den Mafiafamilien in New York, doch mit dem Aufstieg des Gangsters Frank Lucas (Rome Flynn) und dem Verlust seines Verbündeten Malcolm X (Jason Alan Carvell), spritzt sich die Lage weiter zu.