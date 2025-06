Heinz Horrmann ist tot. Der langjährige "Grill den Henssler"- bzw. "Kocharena"-Juror ist bereits vor einigen Tagen im Alter von 82 Jahren verstorben. Das hat Horrmanns Witwe der "Bild"-Zeitung bestätigt. "Er war nicht krank, fühlte sich nur etwas schlapp und ist Mittwochabend früh schlafen gegangen. Als ich gegen 22 Uhr nach ihm schaute, hat er ganz normal geschlafen. Am nächsten Morgen habe ich ihn dann leblos gefunden", erklärte sie demnach gegenüber dem Boulevardblatt.

Horrmann arbeitet seit seinem Abitur und einem Volontariat bereits seit 35 Jahren als Journalist und Buchautor. Er hat über 30 Reise-, Hotel- und Genussbücher veröffentlicht, unter anderem die Bestseller "Die 99 ultimativ besten Hotels der Welt" und "Inselparadiese". Als Journalist arbeitete Horrmann für "Bild", "Welt" und "Welt am Sonntag". Mit 64 Jahren ging er darüber hinaus ins Fernsehen - und war dort lange zu sehen.

Von Beginn an saß er in der Jury der Vox-Kochshow "Die Kocharena", damals noch an der Seite von Reiner Calmund und Katja Burghardt. Auch als aus dem Format das neue "Grill den Henssler" wurde, war Horrmann noch mit dabei. Erst 2016 zog er sich aus dem Format zurück. 2009 war er zudem in dem RTL-Format "Der Hotelinspektor" zu sehen. Erst vor etwa drei Jahren habe er aufgehört zu arbeiten, erklärte seine Frau gegenüber der "Bild"-Zeitung.

In dem "Bild"-Artikel zu Horrmanns Tod kommt auch dessen früherer Wegbegleiter Reiner Calmund zu Wort. Er sagt: "Heinz Horrmanns plötzlicher Tod lässt meine Gedanken zurückschweifen auf viele gemeinsame Kochsendungen und jede Menge Spaß, den man mit ihm immer garantiert hatte. Seine ebenso sensible wie scharfe Zunge schmeckte nicht jedem unserer Köche. Doch seiner Art blieb er immer treu."