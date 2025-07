am 03.07.2025 - 13:29 Uhr

Noch einen Monat bis zum Saison-Start der 2. Fußball-Bundesliga. Weil die Rechte an den Samstagabend-Spielen fortan bei RTL Deutschland liegen, dürfte das Unterhaus künftig deutlich mehr Aufmerksamkeit als in der Vergangenheit bekommen. Das zeigt sich nun auch direkt zu Saison-Beginn: Wie jetzt bekannt wurde, werden bereits an den ersten beiden Spieltagen die Übertragungen bei RTL zu sehen sein - und nicht beim Spartensender Nitro, wo die 2. Liga künftig aber ebenfalls beheimatet sein soll.

Konkret hat sich RTL dazu entschieden, am 2. August um 20:30 Uhr die Begegnung zwischen Arminia Bielefeld und Fortuna Düsseldorf zu übertragen, ehe eine Woche später das Traditionsduell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Schalke 04 folgt.

Wo die folgenden Samstagabend-Spiele zu sehen sein werden, ist bislang nicht bekannt. Klar ist jedoch, dass Zweitliga-Fans am ersten Spieltag im Free-TV gleich doppelt auf ihre Kosten kommen werden, denn die Übertragungsrechte für das Eröffnungsspiel zwischen Schalke 04 und Hertha BSC liegen bei Sat.1 - der Anpfiff erfolgt hier am Freitag, den 1. August um 20:30 Uhr.

Weniger Platz für Samstagabendshows

© RTL / Marina Rosa Weigl Inga Leschek

Darüber hinaus kann der Streamingdienst RTL+ ab der kommenden Saison unmittelbar nach Anpfiff bis zu 15-minütige Zusammenfassungen aller Spiele der 1. und 2. Bundesliga anbieten. Die vor knapp einer Woche bekannt gewordenen Pläne, den Pay-TV-Anbieter Sky zu übernehmen, haben dagegen bislang noch keine Auswirkungen auf die bevorstehenden Übertragungen bei RTL, schließlich muss der Deal erst noch von den Wettbewerbshütern genehmigt werden.