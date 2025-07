am 04.07.2025 - 14:14 Uhr

Der Bayerische Rundfunk (BR) arbeitet an einer neuen Sketch-Comedy mit Comedian Simon Pearce und Sebastian Winkler, der seit vielen Jahren Teil des Moderationsteams der Morgensendung bei Bayern 3 ist. "Bayerisch, vielfältig und urkomisch" soll die Produktion werden, die auf dem Titel "Bappas" hört und von La Piscine Productions umgesetzt wird. Die Dreharbeiten hierfür haben am Donnerstag in München begonnen.

In den zunächst vier Folgen spielen Pearce und Winkler sich selbst. Verbunden als beste Buddies, Nachbarn, Väter sollen sie sich den Herausforderungen des Vaterseins in der heutigen Zeit "gemeinsam und doch auf ganz unterschiedliche Art und Weise" stellen, wie es heißt. Dabei geht's auch um "sämtliche Fettnäpfchen des Alltags" sowie das Überwinden der Hürden moderner Kindererziehung.

"Es ist einfach schön zu sehen, wie aus einer Spinnerei unter Freunden innerhalb eines Jahres dieses geile Projekt entstanden ist und der BR und alle Beteiligten sofort Feuer und Flamme waren", sagt Simon Pearce. "Das Thema passt wie die Faust aufs Auge, weil Sebastian und ich nicht nur Kollegen und Freunde sind, sondern auch als Väter viel Zeit und viele lustige und absurde Momente miteinander erlebt haben, die wir jetzt mit dem Publikum teilen können. Wir wollten einen neuen Ansatz einer Sketchshow, eine Mischung aus Comedyserie und Sketchen – ich glaube, das hat es in der Form noch nicht gegeben."

Und Sebastian Winkler erklärt: "Für mich wird ein Traum wahr. Schon als Kind habe ich mit Freunden und einer schrottigen VHS-Kamera in unserer Wohnung daheim Loriot-Sketche nachgespielt. Und jetzt drehen wir zwei Kollegen und Freunde tatsächlich unsere eigene Sketch-Sendung! Das Thema Väter liegt uns, als Väter, natürlich sehr am Herzen und bietet unzählige komische Momente. Fun Fact: Simons und meine Kinder waren in der gleichen Kita - dadurch hatten wir viel Gesprächsstoff und konnten unbewusst schon ordentlich Futter für 'Bappas' sammeln."

Vor der Kamera stehen allerdings nicht nur Pearce und Winkler, sondern auch Gäste aus der Comedy- und Schauspielszene, darunter Felix Lobrecht, Teresa Rizos, Genija Rykova, Mareike Lindenmeyer und Franziska Janetzko. Die Ausstrahlung soll im Herbst oder Winter in der ARD-Mediathek erfolgen, danach wird "Bappas" auch im BR Fernsehen gezeigt.