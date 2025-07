am 08.07.2025 - 12:38 Uhr

Mit Beginn der neuen Bundesliga-Saison müssen sich Fußball-Fans im Fernsehen und Streaming auf einige Veränderungen einstellen - allen voran mit Blick auf die Konferenz am Samstagnachmittag und die Live-Spiele am Freitagabend, deren Rechtepakete bekanntlich den Besitzer wechseln. Aber auch im Free-TV kommt es zu einer Neuerung. Betroffen ist in diesem Fall die "Sportschau".

Deren Freitagsausgabe wird fortan überraschend im Ersten zu sehen sein, wie der Sender jetzt angekündigt hat. Konkret soll die "Sportschau" ab dem 22. August wöchentlich um 23:10 Uhr ausgestrahlt werden. Die "Tagesthemen" bleiben unverändert um 21:45 Uhr im Programm, ehe zunächst noch eine Folge der Krimiserie "Morden im Norden" eingeschoben wird. Bislang wurde nach den Nachrichten in der Regel eine "Tatort"-Wiederholung gesendet.

In den vergangenen Jahren war die "Sportschau" mit den Zusammenfassungen der Freitagsspiele der 2. Bundesliga noch beim Spartensender One zu sehen, dort jedoch schon ab 22:00 Uhr. Dass mit dem Wechsel ins Erste ein späterer Sendeplatz einhergeht, hängt mit dem Erwerb eines Rechtepakets vor, das es der ARD ermöglicht, zusätzlich zur 2. Liga auch die Zusammenfassung des Freitagabendspiels der Bundesliga als Erstverwerter zu zeigen - allerdings dürfen die entsprechenden Bilder gemäß des Vertrags mit der DFL erst ab 23:00 Uhr gesendet werden.

"Mit den neuen, attraktiven Bundesligarechten, die der ARD ab der kommenden Saison exklusiv im Free-TV die ersten Zusammenfassungen der Spiele der 2. Bundesliga - und nun auch der 1. Bundesliga - ab 23:00 Uhr ermöglichen, gestalten wir den Freitagabend im Ersten neu", bestätigte eine Sendersprecherin gegenüber DWDL.de. "Um das Rechtefenster bestmöglich auszunutzen und größtmögliche Aufmerksamkeit für die 'Sportschau' zu schaffen, wird diese direkt im Anschluss an die erfolgreiche Marke 'Morden im Norden' um 23:10 Uhr ausgestrahlt, die ab dem 22. August nach den 'Tagesthemen' läuft."

Am Samstag bleibt der Sendeplatz der "Sportschau" um 18:00 Uhr unterdessen erhalten. Die Zusammenfassungen der Sonntagsspiele wiederum laufen wie gehabt sonntags in den Dritten Programmen.