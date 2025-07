Zum von unserem Kolumnisten Peer Schader geforderten Sommerinterview-Moratorium wird es in diesem Jahr nicht kommen - bei der ARD ist man nämlich hochzufrieden mit dem Erfolg des Formats, gerade auch mit Blick auf Social Media. Dort konnte schon im letzten Jahr im Format "Frag selbst" jeder seine Fragen an die Politikerinnen und Politiker einreichen, mit den Inhalten rund um die "Sommerinterviews" wurden so nach ARD-Angaben über 30 Millionen Aufrufe generiert.

Daher baut man das Angebot nun weiter aus und veranstaltet in diesem Jahr erstmals virtuelle Watchpartys zu den Sommerinterviews unter der Marke "Tagesschau together". Die eineinhalbstündigen Sendungen werden die im Livestream auf dem ARD-Twitch-Kanal, auf weiteren Social-Media-Kanälen der "Tagesschau", in der ARD-Mediathek und auch bei Tagesschau24 zu sehen sein. Los geht's am kommenden Sonntag mit Bundeskanzler Friedrich Merz. Die Watchparty startet um 17:30 Uhr, das Sommerinterview selbst läuft dann um 18 Uhr. In den folgenden Wochen sind Alice Weidel, Felix Banaszak, Bärbel Bas, Jan van Aken und Markus Söder zu Gast.

Zunächst werfen Felix Edeha und Hanin Kleemann bei "Tagesschau together" einen Blick hinter die Kulissen und sprechen mit Expertinnen und Experten aus dem ARD-Hauptstadtstudio über das anstehende Interview und die Positionen des Gastes. Danach folgt das jeweilige Sommerinterview, das in den Social-Media-Kanälen live übertragen wird. Schon während der Sendung kann die Community ihre Fragen an die Politikerin oder den Politiker über den Chat stellen und miteinander diskutieren.

Nach dem halbstündigen ARD-Sommerinterview startet dann der interaktive Teil, in dem die Politikerinnen und Politiker auf die Fragen der Community antworten sollen. Hier übernehmen dann Markus Preiß, Matthias Deiß oder Anna Engelke die Moderation, sowie die "Tagesschau"-Social-Presenterin Amelie Marie Weber. Zum Ausklang ordnen die Moderatoren des Sommerinterviews dann noch die Aussagen der Politiker ein.

Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-aktuell: "Mit unseren Watchpartys machen wir die Sommerinterviews der Spitzenpolitiker zu einem gemeinschaftlichen Erlebnis, bei dem die Inhalte auf Augenhöhe besprochen werden und die Community teilhaben und mitgestalten kann. Die vergangenen Watchpartys zur Bundestagswahl haben uns bereits gezeigt, dass junge Menschen ein großes Interesse an Information und Diskussion haben – genau das kann ihnen 'Tagesschau together' bieten."

Markus Preiß, Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, ergänzt: "Mit den Watchpartys können wir dem wachsenden Interesse an den Sommerinterviews gerecht werden, wir können noch mehr junge Menschen in ihren Kanälen erreichen und als Journalisten direkt im Anschluss ein erstes Fazit ziehen – gemeinsam mit der Community."