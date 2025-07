Rainer Weiland geht in den Ruhestand. Der Geschäftsführer des Mediengründerzentrums NRW verabschiedet sich zum 31. Juli von der Organisation, das ist jetzt bekannt geworden. Einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Weiland in der Position des Geschäftsführers gibt es aktuell noch nicht. Eine entsprechend Person will man aber "in Kürze" bekanntgeben, heißt es in einer Pressemitteilung des Mediengründerzentrums NRW.

Weiland leitete die Geschicke der Organisation seit Februar 2021. Unter Weilands Leitung wurden unter anderem das Beratungsprogramm MGZ Intro ausgebaut, das Alumni-Netzwerk gestärkt sowie die Bewerberzahlen für das MGZstart-Stipendium gesteigert. Einen besonderen Fokus legte Weiland auf die Förderung von Frauen. In der von ihm initiierten Förderinitiative MGZsheroes wurden gezielt FLINTA*-Gründerinnen unterstützt.

Partner und Gesellschafter bedanken sich zum Abschied nun bei Weiland. Walid Nakschbandi, Geschäftsführer der Film- und Medienstiftung NRW, erklärt: "Rainer Weiland hat das MGZ in herausfordernden Zeiten mit klarem Kurs weiterentwickelt und wichtige Impulse für die junge Medienbranche gesetzt. Er hat kreative Talente gestärkt, nachhaltige Strukturen geschaffen und dem Haus mit Weitblick neue Strahlkraft verliehen und Maßstäbe gesetzt. Wir danken ihm herzlich für vier intensive Jahre und wünschen ihm für den wohlverdienten Ruhe­stand alles erdenklich Gute."

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker sagt: "In der Medienmetropole Köln gestaltet das Medien­gründerzentrum NRW die Zukunft der Branche und realisiert Ideen vielversprechender Talente. Geschäftsführer Rainer Weiland hat die Entwicklung durch Unternehmensgründungen, den Aufbau eines weitreichenden Netzwerks sowie nicht zuletzt durch ein wegweisendes Förder­programm für FLINTA*-Personen nachhaltig geprägt. Diese Ergebnisse werden weit über die Grenzen Kölns hinaus wahrgenommen und geschätzt."

Und Nathanael Liminski, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien des Landes Nordrhein-Westfalen und Chef der Staatskanzlei, ergänzt: "Mehr als vier Jahre hat Rainer Weiland das Mediengründerzentrum NRW als Geschäftsführer geprägt und kontinuierlich weiterentwickelt. Dank seines großen Engagements ist das MGZ heute ein starker Impulsgeber für die kreative Branche in unserem Land. Rainer Weiland hat Bewährtes wie das Stipendien­programm MGZstart ausgebaut und erfolgreiche Konzepte, wie MGZsheroes, ins Leben gerufen. Seine Arbeit hat bleibende Spuren hinterlassen. Ich danke ihm herzlich für diesen Einsatz und wünsche ihm alles Gute für den wohlverdienten Ruhestand."