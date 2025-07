Schon im Herbst vergangenen Jahres bestätigte man bei Sport1, dass man über einen Verkauf der Tochter Plazamedia verhandle, damals hoffte man noch auf einen Abschluss im gleichen Jahr. Deutlich länger hat es zwar gedauert, nun ist aber ein Käufer gefunden: DMC Production übernimmt mit sofortiger Wirkung 100 Prozent der Anteile an Plazamedia. DMC Production hat seinen Hautpsitz in Schweden, ist aber längst u.a. auch in weiteren skandinavischen Ländern und den Niederlanden tätig.

Plazamedia feiert im kommenden Jahr bereits sein 50-jähriges Bestehen und hat sich nach der Gründung 1976 zu einem der führenden Sport-TV-Produzenten entwickelt. Heute ist man über den Sport-Bereich hinaus tätig und bietet auch mehr Dienstleistungen an, von Produktion und Verwaltung bis zu Archivierung und Distribution über alle Plattformen hinweg.

Für DMC Production ist die Übernahme von Plazamedia der große Einstieg auf den deutschen Markt - und es ist nicht der einzige Zukauf dieser Tage. Ebenfalls diese Woche hat man angekündigt, die rt1.tv mobile production GmbH mit ihren 45 Angestellten zu übernehmen. Das Augsburger Unternehmen rt1.tv, eine Tochter der Mediengruppe Pressedruck, hatte die Tochter erst zum 1. Juli 2023 gegründet und dort alle Tätigkeiten im Bereich mobile Produktion eingebracht hat, um im Auftrag der FORTY10 die Außenübertragung von den Spielen der 3. Liga für den Rechtehalter MagentaSport zu realisieren.

Beide Unternehmen "passen strategisch hervorragend zu uns" und "ergänzen das internationale Portfolio perfekt", erklärt Paul Henrik Heitmann, CEO der DMC Production. Die Übernahmen "erweitern unsere Präsenz im größten TV-Produktionsland auf dem europäischen Festland und folgen unserer Strategie, unseren Kunden moderne und kosteneffiziente Lösungen anzubieten." Man freue sich auf die Zusammenarbeit mit den erfahrenen Teams. Sport1 werde auch weiterhin Kunde bei Plazamedia bleiben.

Robin Seckler, Co-CEO der Sport1 Medien GmbH, sagt zum Verkauf: "Die Zusammenarbeit mit Plazamedia war intensiv und erfolgreich. Wir freuen uns, mit DMC Production den idealen langfristigen Partner für diese Beteiligung gefunden zu haben. Wir sind überzeugt, dass Plazamedia in den besten Händen ist und unter der Eigentümerschaft von DMC Production seinen erfolgreichen Weg fortsetzen wird. Gleichzeitig setzen wir die definierte strategische Neuausrichtung der Sport1 Medien Gruppe weiter konsequent fort und verstärken den Fokus auf unser Kerngeschäft."

Plazamedia-Chef Jens Friedrichs erklärt: "Wir sind stolz auf das, was wir als Teil der Sport1 Medien Gruppe erreicht haben, und sehr dankbar für das Vertrauen und die Unterstützung, die uns über die Jahre entgegengebracht wurden. Der Zusammenschluss mit DMC Production eröffnet uns spannende neue Möglichkeiten, unser Angebot weiter auszubauen und neue Zielgruppen zu erreichen. Wir freuen uns darauf, unseren Erfolgskurs nun als Teil einer internationalen Mediengruppe mit einer starken strategischen Vision fortzusetzen."

Dr. Bernhard Hock, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Mediengruppe Pressedruck am Standort Augsburg, erklärt mit Blick auf rt1.tv mobile production: "Vor dem Hintergrund rasanter Marktveränderungen in den vergangenen Monaten bei gleichzeitig hohem Investitionsdruck war aufgrund unserer Nischenposition eine eigenständige Fortführung des Geschäftsbereichs zunehmend an Grenzen gestoßen. Wir sind daher fest überzeugt, mit dem Verkauf der rt1.tv mobile production an DMC Production den Geschäftsbereich mobile TV Außenproduktion in gute Hände zu geben."