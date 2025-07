ProSieben und Sat.1 Gold haben die Ausstrahlungen der US-Serien "Extended Family" und "East New York" angekündigt. Beide Serien eint, dass ihnen jeweils nur ein recht kurzes Leben vergönnt war. NBC bzw. CBS zogen nach der ersten Staffel den Stecker, "Extended Family" brachte es so auf insgesamt nur 13 Folgen, bei "East New York" sind es immerhin 21 gewesen. Nun feiern beide Produktionen ungeachtet dessen schon bald ihre deutsche Free-TV-Premiere.

So wird ProSieben "Extended Family" unter anderem mit Jon Cryer ("Two and a Half Men") in der Hauptrolle ab August ausstrahlen. Der Sendeplatz ist aber alles andere als prominent, die Folgen sind ab dem 9. August immer samstags ab 9:35 Uhr zu sehen - zwischen Wiederholungen von "Fresh Off the Boat" und "Scrubs". Das passt insofern, weil auch Donald Faison in "Extended Family" zu sehen ist - der spielte einst auch bei "Scrubs" eine der Hauptrollen.

Inhaltlich geht es in der Serie um Jim (Jon Cryer) und Julia (Abigail Spencer), die nach ihrer Scheidung zum Wohle ihrer Kinder Grace und Jimmy jr. immer abwechselnd im bisher gemeinsam genutzten Haus wohnen. Es wird jedoch kompliziert, als Julia Trey (Donald Faison) kennenlernt. Trey ist nicht nur ein erfolgreicher Geschäftsmann, sondern auch ein liebenswerter Kerl, der sich bemüht, Teil der Familie zu werden. Jim muss sich nun mit der neuen Dynamik auseinandersetzen und akzeptieren, dass ein anderer Mann in das Leben seiner Kinder tritt.

Wenige Tage zuvor beginnt unterdessen Sat.1 Gold mit der Ausstrahlung von "East New York", die Folgen der Polizei-Serie sind ab dem 6. August immer mittwochs ab 22 Uhr zu sehen, zum Auftakt setzt der Sender auf die Ausstrahlung einer Doppelfolge. Die Serie dreht sich um die ehemalige Streifenpolizistin Regina Haywood (Amanda Warren), die zum Deputy Inspector des 74. Bezirks von East New York aufsteigt. Ihr Einsatzgebiet ist ein Arbeiterviertel am Rande von Brooklyn. Regina ist selbst dort aufgewachsen und kennt die sozialen Probleme des Viertels. Mit ihrer Polizeitruppe würde sie den Bewohnern gerne auf Augenhöhe begegnen und gleichzeitig für Sicherheit sorgen. Doch dafür muss sie bei ihren Teamkollegen erst einmal viel Überzeugungsarbeit leisten.