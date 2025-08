Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass am kommenden Mittwoch, den 6. August, zur besten Sendezeit im ZDF eine neue Ausgabe von "Lass dich überwachen" zu sehen sein wird. Jan Böhmermann überrascht dann wieder das ahnungslose Studiopublikum, das sich eigentlich Tickets für eine reguläre Folge des "ZDF Magazin Royale" gekauft hatte, und durchleuchtet ihre Online-Aktivitäten. Jetzt ist bekannt geworden, dass das ZDF die Show im Anschluss erstmals um ein Online-Format verlängert.

Direkt im Anschluss an die Primetime-Show feiert demnach "Lass dich überwachen! – Die halbe Stunde danach" Premiere. Teammitglied Anna Neudecker soll hier unmittelbar nach der Show Emotionen einfangen: Anhaltendes Staunen, erleichtertes Aufatmen und die schrägsten Momente der prominenten Gäste und des überraschten Publikums. Einige Privatsender haben solche Verlängerungen bei großen Shows im Programm.

Bereits ab 18 Uhr gibt es die eigentliche Show übrigens schon online zum Abruf. In der kommenden Ausgabe geht es unter anderem um einen Mann, der vor zwölf Jahren in einem kleinen Café seine selbst erfundene Show "Jag die Gurke 3" moderierte. Böhmermann holt die Idee jetzt als Promi-Special auf die große Bühne. Eine andere Zuschauerin verkauft online ihre Kleidung - und ist dabei manchmal vielleicht ein wenig zu sorglos. Vom "Lass dich überwachen!"-Team ist sie in immer absurder werdende Situationen gelockt worden. Und einem Musiklehrer aus Mainz wird ein Musical im Studio gewidmet – basierend auf einer Bewertung, die er für eine Stadtführung in Rom geschrieben hat.

Eine weitere bereits aufgezeichnete Ausgabe "Lass dich überwachen" wird im Oktober 2025 ausgestrahlt. Mit 13,5 und 9,8 Prozent Marktanteil (vorläufig gewichtet) in der Altersklasse 14-49 sind zwei Ausgaben von "Lass dich überwachen" im vergangenen Jahr erfolgreich gewesen. Allerdings war die Böhmermann-Show fast ausschließlich beim jungen Publikum beliebt: Insgesamt lagen die Reichweiten der zwei Ausgaben bei nur 1,78 und 1,49 Millionen, endgültig gewichtet waren es etwas mehr. Damit erzielten sie beim Gesamtpublikum nur einstellige Marktanteile und deutlich weniger Reichweite als andere ZDF-Shows.