Matthias Killing wird auch in den kommenden beiden Jahren exklusiv für Sat.1 vor der Kamera stehen. Die entsprechende Vertragsverlängerung mit dem 45-Jährigen hat der Privatsender jetzt bestätigt. Bereits seit 2009 steht Killing für das "Frühstücksfernsehen" vor der Kamera, zudem ist er regelmäßig bei den "ran"-Übertragungen als Moderator, Reporter und Kommentator im Einsatz.

© Amelie Niederbuchner/Seven.One Entertainment Group Marc Rasmus

Killing selbst erklärt: "ProSiebenSat.1 ist seit 2009 mein berufliches Zuhause - ein Ort, an dem aus Kolleginnen und Kollegen Freunde geworden sind. Als Moderator und Kommentator für 'ran' und das 'Sat.1-Frühstücksfernsehen' vor der Kamera zu stehen, erfüllt mich mit großem Stolz. Ich freue mich auf viele weitere Sendungen, auf spannende Sportmomente und auf das frühe Aufstehen - denn mit einem starken Team an der Seite ist es einfach am schönsten."

Die Vertragsverlängerung erfolgt kurz vor dem Start eines Sport-Wochenendes mit Matthias Killing: So wird er am Freitagabend beim Bundesliga-Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig in Sat.1 als Field Reporter zu sehen sein, ehe er am Samstag und Sonntag gemeinsam mit Andrea Kaiser die DTM-Rennen am Sachsenring moderiert - dann bei ProSieben. Ab Montag steht Killing schließlich wieder für das "Frühstücksfernsehen" vor der Kamera.