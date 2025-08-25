Nach der gerade erst vollzogenen Übernahme von Paramount durch Skydance steht bei dem Medienkonzern offenbar ein umfassender Personalabbau bevor. Wie der US-Branchendienst "Variety" berichtet, sollen diese bis Anfang November erfolgen und zwischen 2.000 und 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreffen. Die Zahlen könnten jedoch noch variieren, heißt es.

Der Schritt war freilich erwartet worden, hatte die neue Führung von Paramount Skydance doch Kostensynergien in Höhe von mehr als zwei Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt. Gegenüber "Variety" wollte sich das Unternehmen zunächst nicht zu den möglichen Entlassungsplänen äußern.

Skydance Media hatte Paramount zuletzt für mehr als acht Milliarden US-Dollar übernommen. David Ellison, Gründer von Skydance, stellte zugleich neue Investitionen in Inhalte in Aussicht gestellt. So sicherte sich Paramount Skydance gerade erst die exklusiven US-Übertragungsrechte für die Kampfsport-Show UFC und erwarb die Rechte an der Zeichentrickserie "South Park" für fünf Jahre zum Preis von 1,25 Milliarden Dollar.