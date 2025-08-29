Am 27. September und 4. Oktober gibt es bei RTL zwei neue Ausgaben von "Drei gegen Einen - Die Show der Champions" zu sehen. Das hat der Privatsender jetzt angekündigt. Jeweils eine Woche zuvor steht die neue Folge zudem schon bei RTL+ zum Abruf bereit.

Mit der Rückkehr der Show geht zugleich eine personelle Veränderung einher, denn Elton tritt nach vier Ausgaben diesmal nicht mehr an. Für ihn ist es nach "Wer weiß denn sowas?" somit schon der zweite TV-Abschied innerhalb kürzester Zeit. Stattdessen übernimmt Jan Köppen Eltons Platz an der Seite von Jens "Knossi" Knossalla und Tim Mälzer. Der Moderator von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", "Ninja Warrior Germany" und "Top Dog" betritt damit ungewohntes Terrain.

"Ich fühle mich geehrt, mit dem großen Tim Mälzer - König aller Fernsehköche - und dem einzigartigen Knossi - König aller Streamer - in einem Team zu sein", so Köppen. "Natürlich ist das in einer sportlichen Sendung mit den beiden Pappnasen nicht unbedingt ein Vorteil, aber ich glaube wir haben die Kompetenzen gut verteilt und uns stark geschlagen. Ich wurde auf jeden Fall sehr gut im Team aufgenommen und der Begriff 'Kampfschweine' trifft es am Ende sehr gut."

Am Konzept ändert sich nichts: In der Show - produziert von Endemol Shine Germany in Zusammenarbeit mit Potatohead Pictures - treten Knossalla, Mälzer und Köppen treten in verschiedenen Runden gegen Meister ihres Fachs an. Zu gewinnen gibt es bis zu 50.000 Euro. Moderiert wird "Drei gegen Einen" wie gehabt von Laura Wontorra.