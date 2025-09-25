So viel steht nach der Bekanntgabe der Nominierungen für die International Emmys 2025 schonmal fest: Ein Hattrick für das deutsche Netflix-Team wird's nicht. In den vergangenen beiden Jahren konnte in New York zuerst über die Auszeichnung für "Die Kaiserin" und dann über "Liebes Kind" gejubelt werden. Diesmal dürfen nun stattdessen die Teams zweier öffentlich-rechtlicher Produktionen hoffen, eine der begehrten goldenen Statuen mit nach Haus nehmen zu können.
Da wäre zum Einen der von Sperl Film produzierte Mehrteiler "Herrhausen - Der Herr des Geldes" (international unter dem Titel "Herrhausen - The Banker and the Bomb" vermarktet), der in der Kategorie TV Movie / Miniseries Chancen auf einen International Emmy hat. Oliver Masucci spiel tdarin den ehemaligen Deutsche Bank-Chef Alfred Herrhausen, der das deutsche Bankhaus reformierte, mit Forderungen nach einem Schuldenerlass für Entwicklungsländer für Furore sorgte, bemerkenswerte Verbindungen zur Politik hatte und durch ein Bombenattentat der RAF 1989 getötet wurde.
"Herrhausen" konnte gerade erst zwei Deutsche Fernsehpreise gewinnen: Pia Strietmann wurde für die beste Regieleistung in der Fiktion ausgezeichnet, Martina Eisenreich für die beste Musik. Autor Thomas Wendrich war schon 2024 bei der Series Mania fürs beste Drehbuch ausgezeichnet worden. Auch einen Grimme-Preis hat Herrhausen bereits auf dem Preis-Konto. Bei den International Emmys tritt man nun gegen die indische Netflix-Produktion "Amar Singh Chamkila", "Lost Boys & Fairies" aus Großbritannien, und "Vencer o Morir [Victory or Death]" aus Chile an.
Eine zweite Nominierung für eine deutsche Produktion gibt's in der Kategorie "Kids: Factual & Entertainment". Hier ist "Auf Fritzis Spuren – Wie war das so in der DDR?" im Rennen für einen International Emmy. Die Dokuserie wurde von Balance Film für MDR und WDR produziert. In der animierten Begleitdoku zur Animationsserie über "Fritzi und Sophie" beleuchten Julian Janssen und Anna Shirin die Zeit in der damaligen DDR genauer. Wie haben Kinder und Jugendliche in der DDR gelebt, welche Musik haben sie gehört, welche Klamotten getragen und was war überhaupt die Stasi? Sie treffen dafür die Menschen hinter der Geschichte und tauchen als Avatare in die Zeit der friedlichen Revolution ein.
Für Buch und Regie zeichneten hier Ralf Kukula und Andrea Gentsch verantwortlich, Alex Tiedtke verantwortete die Animation, die Kamera führten Holger Berg und Stefan Urlaß, André Dziezuk sorgte für die Musik. Durchsetzen muss sich die Produktion in ihrer Kategorie bei den International Emmys gegen "Bora, O Pódio é Nosso" aus Brasilien, "Kids Like Us" aus Großbritannien" und "Playroom Live" aus Südafrika.
Die Nominierungen verteilen sich in diesem Jahr auf insgesamt 26 Länder - und damit so viele wie noch nie. Verliehen werden die International Emmys am 24. November in New York, vom 21. bis 23. November findet wieder das International Emmy World Television Festival statt.
Im Folgenden alle Nominierungen im Überblick
Arts Programming
- Art Matters with Melvyn Bragg
Oxford Films / Sky Arts
United Kingdom
- DJ Mehdi: Made In France
Ultra Magnetic / 360 Creative / Unité / Arte France
France
- Herchcovitch; Exposto [Herchcovitch; Exposed]
Mood Hunter
Brazil
- Ryuichi Sakamoto: Last Days
NHK (Japan Broadcasting Corporation)
Japan
Best Performance by an Actor
- Diljit Dosanjh in Amar Singh Chamkila
Window Seat Films / Netflix
India
- David Mitchell in Ludwig
Big Talk Studios / That Mitchell & Webb Company
United Kingdom
- Oriol Pla in Yo, adicto [I, Addict]
Alea Media / Disney +
Spain
- Diego Vasquez in One Hundred Years of Solitude
Dynamo Producciones / Netflix
Colombia
Best Performance by an Actress
- Charlotte Hope in Catch Me A Killer
Kowalski Films / LMP 51 / Showmax / Night Train Media
South Africa
- Anna Maxwell Martin in Until I Kill You
World Productions
United Kingdom
- Carolina Miranda in Mujeres Asesinas – Season 2
Pletora Productions / ViX
Mexico
- Maria Sid in Smärtpunkten [Pressure Point]
Kärnfilm / Art & Bob
Sweden
Comedy
- Chicken Nugget
Studio N / Plusmedia Entertainment / Netflix
South Korea
- Iris
Les films entre 2 et 4 / Canal+
France
- Ludwig
Big Talk Studios / That Mitchell & Webb Company
United Kingdom
- Y Llegaron de Noche [They Came at Night]
3Pas / Visceral / ViX
Mexico
Current Affairs
- Dispatch: Kill Zone: Inside Gaza
Basement Films
United Kingdom
- Philippines: Diving for Gold
Keyi Productions / Arte G.E.I.E
France
- Repórter Record Investigação: Desaparecidos Forçados [Enforced Disappearances]
Record TV / Playplus
Brazil
- Walk the Line
Mediacorp Pte Ltd
Singapore
Documentary
- Hell Jumper
Expectation Entertainment for the BBC
United Kingdom
- King of Kings: Chasing Edward Jones
Abelart Productions
France
- O Prazer é Meu [It’s My Pleasure]
Amana Cine
Brazil
- School Ties
IdeaCandy
South Africa
Drama Series
- Las Azules [Women in Blue]
Lemon Studios / Apple TV+
Mexico
- Bad Boy
Sipur Studios / North Road Company / Tedy Production / Hot
Israel
- Koek [Cake]
Wolflight
South Africa
- Rivals
Happy Prince part of ITV Studios / Disney+
United Kingdom
Kids: Animation
- Bluey
Ludo Studio
Australia
- Lamput – Season 4
Warner Bros. Discovery / Vaibhav Studio / Robot Playground Media / Lil Critter Workshop / The Monk Studios / Tribe Audio / The Tuning Folk / Inspidea / Shapeshifter Studio
Singapore
- Lupi e Baduki
Flamma / Elo / Birdo
Brazil
- Muumilaakso – Season 4 [Moominvalley]
Gutsy Animations / YLE / SkyOne
Finland
Kids: Factual & Entertainment
- Auf Fritzis Spuren – Wie war das so in der DDR? [On Fritzi’s Traces – What was it like in the GDR?]
Balance Film GmbH / Germany Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) / Westdeutscher Rundfunk (WDR)
Germany
- Bora, O Pódio é Nosso
Globo / Sentimental Filmes
Brazil
- Kids Like Us
Echo Velvet
United Kingdom
- Playroom Live
Eclipse Television Productions
South Africa
Kids: Live-Action
- Fallen
Globoplay / Night Train Media / Silver Reel / Hero Squared / Umedia
United Kingdom
- Luz
Floresta (Sony)
Brazil
- Prefects
Peripheral Vision International
Kenya
- Shut UP
Alfredfilm / Feelgood SFT / Snowreel / Rabbit Films
Norway
News
- Fantástico: El Salvador: Safety’s Somber Side
Globo
Brazil
- The Gangs of Haiti
Sky News
United Kingdom
- Gaza, Search for Life
Al Jazeera News Directorate
Qatar
- Syria – The Truth Coming Out
TV4
Sweden
Non-Scripted Entertainment
- Big Brother: Canada – Season 12
Insight Productions
Canada
- Love is Blind: Habibi
Imagic / Netflix
United Arab Emirates
- ¿Quién es la Máscara? – Season 6 [The Masked Singer]
TelevisaUnivisión / Endemol Shine Boomdog
Mexico
- Shaolin Heroes
Metronome Productions / Banijay / TV 2 Danmark
Denmark
Short-Form Series
- Beyond Dancing
Radio Television Hong Kong
Hong Kong SAR, China
- La médiatrice [The Mediator]
KOTV
Canada
- My Dead Mom
LoCo Motion Pictures
Canada
- Todo se Transforma – Season 4 [Change is Everything]
Warner Bros. Discovery / Buffalo Producciones
Argentina
Sports Documentary
- Argentina ‘78
Disney+ Original Productions / Pampa Films
Argentina
- Chasing the Sun 2
T+W
South Africa
- It’s All Over: The Kiss That Changed the Spanish Football
You First Originals
Spain
- Sven
Whisper / Up & Away Film Entertainment / Prime Video
- United Kingdom
Telenovela
- Deha [The Good & The Bad]
Ay Yapim
Türkiye
- Mania de Vocȇ [Crazy About You]
TV Globo
Brazil
- Regreso a Las Sabinas [Return to Las Sabinas]
Diagonal TV / Disney+
Spain
- Valle Salvaje
Studio Canal
Spain
TV Movie/Mini-Series
- Amar Singh Chamkila
Window Seat Films / Netflix
India
- Herrhausen: The Banker and the Bomb
Sperl Film
Germany
- Lost Boys & Fairies
Duck Soup Films
United Kingdom
- Vencer o Morir [Victory or Death]
Amazon MGM Studios / Parox S.A.
Chile