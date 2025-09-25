So viel steht nach der Bekanntgabe der Nominierungen für die International Emmys 2025 schonmal fest: Ein Hattrick für das deutsche Netflix-Team wird's nicht. In den vergangenen beiden Jahren konnte in New York zuerst über die Auszeichnung für "Die Kaiserin" und dann über "Liebes Kind" gejubelt werden. Diesmal dürfen nun stattdessen die Teams zweier öffentlich-rechtlicher Produktionen hoffen, eine der begehrten goldenen Statuen mit nach Haus nehmen zu können.

Da wäre zum Einen der von Sperl Film produzierte Mehrteiler "Herrhausen - Der Herr des Geldes" (international unter dem Titel "Herrhausen - The Banker and the Bomb" vermarktet), der in der Kategorie TV Movie / Miniseries Chancen auf einen International Emmy hat. Oliver Masucci spiel tdarin den ehemaligen Deutsche Bank-Chef Alfred Herrhausen, der das deutsche Bankhaus reformierte, mit Forderungen nach einem Schuldenerlass für Entwicklungsländer für Furore sorgte, bemerkenswerte Verbindungen zur Politik hatte und durch ein Bombenattentat der RAF 1989 getötet wurde.

"Herrhausen" konnte gerade erst zwei Deutsche Fernsehpreise gewinnen: Pia Strietmann wurde für die beste Regieleistung in der Fiktion ausgezeichnet, Martina Eisenreich für die beste Musik. Autor Thomas Wendrich war schon 2024 bei der Series Mania fürs beste Drehbuch ausgezeichnet worden. Auch einen Grimme-Preis hat Herrhausen bereits auf dem Preis-Konto. Bei den International Emmys tritt man nun gegen die indische Netflix-Produktion "Amar Singh Chamkila", "Lost Boys & Fairies" aus Großbritannien, und "Vencer o Morir [Victory or Death]" aus Chile an.

Eine zweite Nominierung für eine deutsche Produktion gibt's in der Kategorie "Kids: Factual & Entertainment". Hier ist "Auf Fritzis Spuren – Wie war das so in der DDR?" im Rennen für einen International Emmy. Die Dokuserie wurde von Balance Film für MDR und WDR produziert. In der animierten Begleitdoku zur Animationsserie über "Fritzi und Sophie" beleuchten Julian Janssen und Anna Shirin die Zeit in der damaligen DDR genauer. Wie haben Kinder und Jugendliche in der DDR gelebt, welche Musik haben sie gehört, welche Klamotten getragen und was war überhaupt die Stasi? Sie treffen dafür die Menschen hinter der Geschichte und tauchen als Avatare in die Zeit der friedlichen Revolution ein.

Für Buch und Regie zeichneten hier Ralf Kukula und Andrea Gentsch verantwortlich, Alex Tiedtke verantwortete die Animation, die Kamera führten Holger Berg und Stefan Urlaß, André Dziezuk sorgte für die Musik. Durchsetzen muss sich die Produktion in ihrer Kategorie bei den International Emmys gegen "Bora, O Pódio é Nosso" aus Brasilien, "Kids Like Us" aus Großbritannien" und "Playroom Live" aus Südafrika.

Die Nominierungen verteilen sich in diesem Jahr auf insgesamt 26 Länder - und damit so viele wie noch nie. Verliehen werden die International Emmys am 24. November in New York, vom 21. bis 23. November findet wieder das International Emmy World Television Festival statt.

Im Folgenden alle Nominierungen im Überblick

Arts Programming

  • Art Matters with Melvyn Bragg
    Oxford Films / Sky Arts
    United Kingdom
  • DJ Mehdi: Made In France
    Ultra Magnetic / 360 Creative / Unité / Arte France
    France
  • Herchcovitch; Exposto [Herchcovitch; Exposed]
    Mood Hunter
    Brazil
  • Ryuichi Sakamoto: Last Days
    NHK (Japan Broadcasting Corporation)
    Japan

Best Performance by an Actor

  • Diljit Dosanjh in Amar Singh Chamkila 
    Window Seat Films / Netflix
    India
  • David Mitchell in Ludwig
    Big Talk Studios / That Mitchell & Webb Company
    United Kingdom
  • Oriol Pla in Yo, adicto [I, Addict]
    Alea Media / Disney +
    Spain
  • Diego Vasquez in One Hundred Years of Solitude
    Dynamo Producciones / Netflix
    Colombia

Best Performance by an Actress

  • Charlotte Hope in Catch Me A Killer
    Kowalski Films / LMP 51 / Showmax / Night Train Media
    South Africa
  • Anna Maxwell Martin in Until I Kill You
    World Productions
    United Kingdom
  • Carolina Miranda in Mujeres Asesinas – Season 2       
    Pletora Productions / ViX
    Mexico
  • Maria Sid in Smärtpunkten [Pressure Point]
    Kärnfilm / Art & Bob
    Sweden

 Comedy

  • Chicken Nugget
    Studio N / Plusmedia Entertainment / Netflix
    South Korea
  • Iris
    Les films entre 2 et 4 / Canal+
    France
  • Ludwig
    Big Talk Studios / That Mitchell & Webb Company
    United Kingdom
  • Y Llegaron de Noche [They Came at Night]
    3Pas / Visceral / ViX
    Mexico

 Current Affairs

  • Dispatch: Kill Zone: Inside Gaza
    Basement Films
    United Kingdom  
  • Philippines: Diving for Gold
    Keyi Productions / Arte G.E.I.E
    France
  • Repórter Record Investigação: Desaparecidos Forçados [Enforced Disappearances]
    Record TV / Playplus
    Brazil
  • Walk the Line
    Mediacorp Pte Ltd
    Singapore

Documentary

  • Hell Jumper
    Expectation Entertainment for the BBC
    United Kingdom
  • King of Kings: Chasing Edward Jones
    Abelart Productions
    France
  • O Prazer é Meu [It’s My Pleasure]
    Amana Cine
    Brazil
  • School Ties
    IdeaCandy
    South Africa

 Drama Series

  • Las Azules [Women in Blue]
    Lemon Studios / Apple TV+
    Mexico
  • Bad Boy
    Sipur Studios / North Road Company / Tedy Production / Hot
    Israel
  • Koek [Cake]
    Wolflight
    South Africa
  • Rivals
    Happy Prince part of ITV Studios / Disney+
    United Kingdom    

 Kids: Animation

  • Bluey
    Ludo Studio
    Australia
  • Lamput – Season 4 
    Warner Bros. Discovery / Vaibhav Studio / Robot Playground Media / Lil Critter Workshop / The Monk Studios / Tribe Audio / The Tuning Folk / Inspidea / Shapeshifter Studio
    Singapore
  • Lupi e Baduki
    Flamma / Elo / Birdo
    Brazil
  • Muumilaakso – Season 4 [Moominvalley]
    Gutsy Animations / YLE / SkyOne
    Finland

Kids: Factual & Entertainment

  • Auf Fritzis Spuren – Wie war das so in der DDR? [On Fritzi’s Traces – What was it like in the GDR?]
    Balance Film GmbH / Germany Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) / Westdeutscher Rundfunk (WDR)
    Germany
  • Bora, O Pódio é Nosso
    Globo / Sentimental Filmes
    Brazil
  • Kids Like Us
    Echo Velvet
    United Kingdom    
  • Playroom Live
    Eclipse Television Productions
    South Africa

Kids: Live-Action

  • Fallen
    Globoplay / Night Train Media / Silver Reel / Hero Squared / Umedia
    United Kingdom   
  • Luz
    Floresta (Sony)
    Brazil
  • Prefects
    Peripheral Vision International
    Kenya
  • Shut UP
    Alfredfilm / Feelgood SFT / Snowreel / Rabbit Films
    Norway

 News

  • Fantástico: El Salvador: Safety’s Somber Side
    Globo
    Brazil
  • The Gangs of Haiti
    Sky News
    United Kingdom
  • Gaza, Search for Life
    Al Jazeera News Directorate  
    Qatar
  • Syria – The Truth Coming Out
    TV4
    Sweden

Non-Scripted Entertainment

  • Big Brother: Canada – Season 12
    Insight Productions
    Canada
  • Love is Blind: Habibi
    Imagic / Netflix
    United Arab Emirates  
  • ¿Quién es la Máscara? – Season 6 [The Masked Singer]
    TelevisaUnivisión / Endemol Shine Boomdog
    Mexico
  • Shaolin Heroes
    Metronome Productions / Banijay / TV 2 Danmark
    Denmark

Short-Form Series

  •  Beyond Dancing
    Radio Television Hong Kong
    Hong Kong SAR, China
  • La médiatrice [The Mediator]
    KOTV
    Canada
  • My Dead Mom
    LoCo Motion Pictures
    Canada
  • Todo se Transforma – Season 4 [Change is Everything]
    Warner Bros. Discovery / Buffalo Producciones
    Argentina

 Sports Documentary

  •  Argentina ‘78
    Disney+ Original Productions / Pampa Films
    Argentina
  • Chasing the Sun 2
    T+W
    South Africa
  • It’s All Over: The Kiss That Changed the Spanish Football
    You First Originals
    Spain
  • Sven
    Whisper / Up & Away Film Entertainment / Prime Video
  • United Kingdom  

Telenovela

  • Deha [The Good & The Bad]
    Ay Yapim
    Türkiye
  • Mania de Vocȇ [Crazy About You]
    TV Globo
    Brazil
  • Regreso a Las Sabinas [Return to Las Sabinas]
    Diagonal TV / Disney+
    Spain
  • Valle Salvaje
    Studio Canal
    Spain

TV Movie/Mini-Series

  • Amar Singh Chamkila
    Window Seat Films / Netflix
    India
  • Herrhausen: The Banker and the Bomb
    Sperl Film
    Germany
  • Lost Boys & Fairies
    Duck Soup Films
    United Kingdom  
  • Vencer o Morir [Victory or Death]
    Amazon MGM Studios / Parox S.A.
    Chile