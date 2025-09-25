So viel steht nach der Bekanntgabe der Nominierungen für die International Emmys 2025 schonmal fest: Ein Hattrick für das deutsche Netflix-Team wird's nicht. In den vergangenen beiden Jahren konnte in New York zuerst über die Auszeichnung für "Die Kaiserin" und dann über "Liebes Kind" gejubelt werden. Diesmal dürfen nun stattdessen die Teams zweier öffentlich-rechtlicher Produktionen hoffen, eine der begehrten goldenen Statuen mit nach Haus nehmen zu können.

Da wäre zum Einen der von Sperl Film produzierte Mehrteiler "Herrhausen - Der Herr des Geldes" (international unter dem Titel "Herrhausen - The Banker and the Bomb" vermarktet), der in der Kategorie TV Movie / Miniseries Chancen auf einen International Emmy hat. Oliver Masucci spiel tdarin den ehemaligen Deutsche Bank-Chef Alfred Herrhausen, der das deutsche Bankhaus reformierte, mit Forderungen nach einem Schuldenerlass für Entwicklungsländer für Furore sorgte, bemerkenswerte Verbindungen zur Politik hatte und durch ein Bombenattentat der RAF 1989 getötet wurde.

"Herrhausen" konnte gerade erst zwei Deutsche Fernsehpreise gewinnen: Pia Strietmann wurde für die beste Regieleistung in der Fiktion ausgezeichnet, Martina Eisenreich für die beste Musik. Autor Thomas Wendrich war schon 2024 bei der Series Mania fürs beste Drehbuch ausgezeichnet worden. Auch einen Grimme-Preis hat Herrhausen bereits auf dem Preis-Konto. Bei den International Emmys tritt man nun gegen die indische Netflix-Produktion "Amar Singh Chamkila", "Lost Boys & Fairies" aus Großbritannien, und "Vencer o Morir [Victory or Death]" aus Chile an.

Eine zweite Nominierung für eine deutsche Produktion gibt's in der Kategorie "Kids: Factual & Entertainment". Hier ist "Auf Fritzis Spuren – Wie war das so in der DDR?" im Rennen für einen International Emmy. Die Dokuserie wurde von Balance Film für MDR und WDR produziert. In der animierten Begleitdoku zur Animationsserie über "Fritzi und Sophie" beleuchten Julian Janssen und Anna Shirin die Zeit in der damaligen DDR genauer. Wie haben Kinder und Jugendliche in der DDR gelebt, welche Musik haben sie gehört, welche Klamotten getragen und was war überhaupt die Stasi? Sie treffen dafür die Menschen hinter der Geschichte und tauchen als Avatare in die Zeit der friedlichen Revolution ein.

Für Buch und Regie zeichneten hier Ralf Kukula und Andrea Gentsch verantwortlich, Alex Tiedtke verantwortete die Animation, die Kamera führten Holger Berg und Stefan Urlaß, André Dziezuk sorgte für die Musik. Durchsetzen muss sich die Produktion in ihrer Kategorie bei den International Emmys gegen "Bora, O Pódio é Nosso" aus Brasilien, "Kids Like Us" aus Großbritannien" und "Playroom Live" aus Südafrika.

Die Nominierungen verteilen sich in diesem Jahr auf insgesamt 26 Länder - und damit so viele wie noch nie. Verliehen werden die International Emmys am 24. November in New York, vom 21. bis 23. November findet wieder das International Emmy World Television Festival statt.

Im Folgenden alle Nominierungen im Überblick

Arts Programming

Art Matters with Melvyn Bragg

Oxford Films / Sky Arts

United Kingdom

Oxford Films / Sky Arts United Kingdom DJ Mehdi: Made In France

Ultra Magnetic / 360 Creative / Unité / Arte France

France

Ultra Magnetic / 360 Creative / Unité / Arte France France Herchcovitch; Exposto [Herchcovitch; Exposed]

Mood Hunter

Brazil

Mood Hunter Brazil Ryuichi Sakamoto: Last Days

NHK (Japan Broadcasting Corporation)

Japan

Best Performance by an Actor

Diljit Dosanjh in Amar Singh Chamkila

Window Seat Films / Netflix

India

Window Seat Films / Netflix India David Mitchell in Ludwig

Big Talk Studios / That Mitchell & Webb Company

United Kingdom

Big Talk Studios / That Mitchell & Webb Company United Kingdom Oriol Pla in Yo, adicto [I, Addict]

Alea Media / Disney +

Spain

Alea Media / Disney + Spain Diego Vasquez in One Hundred Years of Solitude

Dynamo Producciones / Netflix

Colombia

Best Performance by an Actress

Charlotte Hope in Catch Me A Killer

Kowalski Films / LMP 51 / Showmax / Night Train Media

South Africa

Kowalski Films / LMP 51 / Showmax / Night Train Media South Africa Anna Maxwell Martin in Until I Kill You

World Productions

United Kingdom

World Productions United Kingdom Carolina Miranda in Mujeres Asesinas – Season 2

Pletora Productions / ViX

Mexico

Pletora Productions / ViX Mexico Maria Sid in Smärtpunkten [Pressure Point]

Kärnfilm / Art & Bob

Sweden

Comedy

Chicken Nugget

Studio N / Plusmedia Entertainment / Netflix

South Korea

Studio N / Plusmedia Entertainment / Netflix South Korea Iris

Les films entre 2 et 4 / Canal+

France

Les films entre 2 et 4 / Canal+ France Ludwig

Big Talk Studios / That Mitchell & Webb Company

United Kingdom

Big Talk Studios / That Mitchell & Webb Company United Kingdom Y Llegaron de Noche [They Came at Night]

3Pas / Visceral / ViX

Mexico

Current Affairs

Dispatch: Kill Zone: Inside Gaza

Basement Films

United Kingdom

Basement Films United Kingdom Philippines: Diving for Gold

Keyi Productions / Arte G.E.I.E

France

Keyi Productions / Arte G.E.I.E France Repórter Record Investigação: Desaparecidos Forçados [Enforced Disappearances]

Record TV / Playplus

Brazil

Record TV / Playplus Brazil Walk the Line

Mediacorp Pte Ltd

Singapore

Documentary

Hell Jumper

Expectation Entertainment for the BBC

United Kingdom

Expectation Entertainment for the BBC United Kingdom King of Kings: Chasing Edward Jones

Abelart Productions

France

Abelart Productions France O Prazer é Meu [It’s My Pleasure]

Amana Cine

Brazil

Amana Cine Brazil School Ties

IdeaCandy

South Africa

Drama Series

Las Azules [Women in Blue]

Lemon Studios / Apple TV+

Mexico

Lemon Studios / Apple TV+ Mexico Bad Boy

Sipur Studios / North Road Company / Tedy Production / Hot

Israel

Sipur Studios / North Road Company / Tedy Production / Hot Israel Koek [Cake]

Wolflight

South Africa

Wolflight South Africa Rivals

Happy Prince part of ITV Studios / Disney+

United Kingdom

Kids: Animation

Bluey

Ludo Studio

Australia

Ludo Studio Australia Lamput – Season 4

Warner Bros. Discovery / Vaibhav Studio / Robot Playground Media / Lil Critter Workshop / The Monk Studios / Tribe Audio / The Tuning Folk / Inspidea / Shapeshifter Studio

Singapore

Warner Bros. Discovery / Vaibhav Studio / Robot Playground Media / Lil Critter Workshop / The Monk Studios / Tribe Audio / The Tuning Folk / Inspidea / Shapeshifter Studio Singapore Lupi e Baduki

Flamma / Elo / Birdo

Brazil

Flamma / Elo / Birdo Brazil Muumilaakso – Season 4 [Moominvalley]

Gutsy Animations / YLE / SkyOne

Finland

Kids: Factual & Entertainment

Auf Fritzis Spuren – Wie war das so in der DDR? [On Fritzi’s Traces – What was it like in the GDR?]

Balance Film GmbH / Germany Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) / Westdeutscher Rundfunk (WDR)

Germany

Balance Film GmbH / Germany Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) / Westdeutscher Rundfunk (WDR) Germany Bora, O Pódio é Nosso

Globo / Sentimental Filmes

Brazil

Globo / Sentimental Filmes Brazil Kids Like Us

Echo Velvet

United Kingdom

Echo Velvet United Kingdom Playroom Live

Eclipse Television Productions

South Africa

Kids: Live-Action

Fallen

Globoplay / Night Train Media / Silver Reel / Hero Squared / Umedia

United Kingdom

Globoplay / Night Train Media / Silver Reel / Hero Squared / Umedia United Kingdom Luz

Floresta (Sony)

Brazil

Floresta (Sony) Brazil Prefects

Peripheral Vision International

Kenya

Peripheral Vision International Kenya Shut UP

Alfredfilm / Feelgood SFT / Snowreel / Rabbit Films

Norway

News

Fantástico: El Salvador: Safety’s Somber Side

Globo

Brazil

Globo Brazil The Gangs of Haiti

Sky News

United Kingdom

Sky News United Kingdom Gaza, Search for Life

Al Jazeera News Directorate

Qatar

Al Jazeera News Directorate Qatar Syria – The Truth Coming Out

TV4

Sweden

Non-Scripted Entertainment

Big Brother: Canada – Season 12

Insight Productions

Canada

Insight Productions Canada Love is Blind: Habibi

Imagic / Netflix

United Arab Emirates

Imagic / Netflix United Arab Emirates ¿Quién es la Máscara? – Season 6 [The Masked Singer]

TelevisaUnivisión / Endemol Shine Boomdog

Mexico

TelevisaUnivisión / Endemol Shine Boomdog Mexico Shaolin Heroes

Metronome Productions / Banijay / TV 2 Danmark

Denmark

Short-Form Series

Beyond Dancing

Radio Television Hong Kong

Hong Kong SAR, China

Radio Television Hong Kong Hong Kong SAR, China La médiatrice [The Mediator]

KOTV

Canada

KOTV Canada My Dead Mom

LoCo Motion Pictures

Canada

LoCo Motion Pictures Canada Todo se Transforma – Season 4 [Change is Everything]

Warner Bros. Discovery / Buffalo Producciones

Argentina

Sports Documentary

Argentina ‘78

Disney+ Original Productions / Pampa Films

Argentina

Disney+ Original Productions / Pampa Films Argentina Chasing the Sun 2

T+W

South Africa

T+W South Africa It’s All Over: The Kiss That Changed the Spanish Football

You First Originals

Spain

You First Originals Spain Sven

Whisper / Up & Away Film Entertainment / Prime Video

Whisper / Up & Away Film Entertainment / Prime Video United Kingdom

Telenovela

Deha [The Good & The Bad]

Ay Yapim

Türkiye

Ay Yapim Türkiye Mania de Vocȇ [Crazy About You]

TV Globo

Brazil

TV Globo Brazil Regreso a Las Sabinas [Return to Las Sabinas]

Diagonal TV / Disney+

Spain

Diagonal TV / Disney+ Spain Valle Salvaje

Studio Canal

Spain

TV Movie/Mini-Series