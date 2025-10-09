Sogenannte Krimi-Dinner erfreuen sich großer Beliebtheit. Dabei bekommen die Personen vor Ort nicht nur Essen serviert, sie sind auch Zeuge und teilweise Protagonisten in einem live gespielten Krimi. Die ARD und der ORF verfrachten dieses Konzept nun unter dem Titel "Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner" ins Fernsehen, die Sender haben für Samstag, den 22. November, ein rund zweistündiges Live-Krimi-Event angekündigt, los geht’s um 20:15 Uhr.

Und so erklären die Sender die grobe Rahmenhandlung: Im prachtvollen Ambiente eines Schlosses versammeln sich Familie und enge Freunde eines bedeutenden Brettspiel-Unternehmers zu seinem 70. Geburtstag. Doch noch bevor das Familienoberhaupt Maximilian Kampstahl seine Nachfolge verkünden und das rauschende Fest beginnen kann, geschieht ein Mord. Jede Figur hat Geheimnisse, eigene Motive und offene Rechnungen. Doch wer steckt hinter der Tat - und wem kann man trauen?

Mit dabei sind auch zwei prominente Schauspieler: Die aus dem Münster-"Tatort" bekannten Axel Prahl und Jan Josef Liefers sind Teil des Live-Krimi-Dinners und agieren als Spielleiter. Prahl ist als Erzähler Harry mit dabei, der im Hintergrund Hinweise sammelt und das Puzzle ordnet. Jan Josef Liefers spielt die Rolle des Maurice und ist als solcher Teil des Ensembles im Schloss. Den vollständigen Cast wollen ARD und ORF zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Fest steht: Die Schauspielenden kennen nur ihre Rollenprofile und folgen den Impulsen, die ihnen die beiden Spielleiter sowie die Regie während des Abends geben.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen die Krimi-Spannung nach ARD-Angaben gleich doppelt erleben: im Schloss, wo das Drama seinen Lauf nimmt, und im Abstimmungsstudio, wo gemeinsam über Verdächtige und Spuren diskutiert wird - unterstützt von prominenten Co-Ermittlern. Eine noch nicht näher benannte Moderatorin führt durch den Abend. Am Ende kann das Publikum per Telefon darüber abstimmen, wer der Mörder oder die Mörderin ist.

"Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner" ist eine Produktion von Constantin Entertainment im Auftrag der ARD Degeto Film, des Saarländischen Rundfunks und des ORF für die ARD. Regie führen Nils Willbrandt und Ladislaus Kiraly. Autoren sind Nils Willbrandt und Michael Gantenberg. Produzent ist Otto Steiner. Die Redaktion der ARD Degeto liegt bei Christoph Pellander und Niklas Wirth, für den ORF bei Sabine Weber.