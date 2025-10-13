Spätestens mit der Veröffentlichung ihres neuen Albums "The Life of a Showgirl" ist Taylor Swift wieder überall präsent. Die neue Platte sorgte auch direkt wieder für diverse Rekorde, der Hype um die Popsängerin ist also noch längst nicht vorbei - im Gegenteil. Als Disney+ vor einiger Zeit den Konzertfilm zur Eras-Tour auf die Plattform nahm, brach der nach Angaben des Streamers ebenfalls Rekorde, innerhalb von nur drei Tagen soll er 4,6 Millionen Mal gestreamt worden sein. Und noch in diesem Jahr gibt es Taylor-Swift-Nachschub bei Disney+.

Wie der Streamingdienst jetzt nämlich angekündigt hat, wird am 12. Dezember eine neue Version des Konzertfilms veröffentlicht. Bei "Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show" handelt es sich um das letzte Konzert der Tour, das in Vancouver stattgefunden hat. Erstmals zeigt der Film das komplette Set des Albums "The Tortured Poets Department".

Darüber hinaus hat Disney+ unter dem Titel "Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era" jetzt aber auch noch eine sechsteilige Dokuserie angekündigt, deren ersten zwei Folgen ebenfalls am 12. Dezember veröffentlicht werden. Danach werden wöchentlich zwei neue Episoden veröffentlicht. In der Doku werden Entstehung, Wirkung und Hintergründe der The Eras Tour beleuchtet. Fans werde ein "persönlicher Einblick in Taylors Leben" gewährt, heißt es vom Streamingdienst.

Die Doku-Serie soll darüber hinaus auch Künstlerinnen und Künstler, Familienmitglieder und Freundinnen und Freunde – darunter Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran und Florence Welch – in den Mittelpunkt rücken. "Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era" wurde von Don Argott inszeniert, gemeinsam mit Sheena M. Joyce als Co-Regisseurin, und von Object & Animal produziert.