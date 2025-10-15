Im Sommer hatten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bereits das bevorstehende Ende ihrer Show "Das Duell um die Welt" angekündigt. Dass es drei finale Ausgaben geben wird, war damals schon klar. Und nun hat ProSieben bekannt gegeben, dass diese ab dem 30. November zu sehen sein werden. Die letzte Staffel der Show ist damit nicht am Samstagabend zu sehen, sondern sonntags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr.

Für ihre Abschiedstour haben Joko und Klaas nach ProSieben-Angaben einige "Legenden der Sendung" gewinnen können, um ein letztes Mal in fremden Ländern Herausforderungen für die Länderpunkte zu absolvieren. Mit dabei sind Schauspielerin Palina Rojinski (USA), die Zwillinge Dennis und Benni Wolter (Indien), Comedian Hazel Brugger (Griechenland), Entertainer Jens "Knossi" Knossalla (Mexico), Musiker "Evil" Jared Hasselhoff (England), Sängerin Vanessa Mai (Griechenland), Streamer Papaplatte (Schweden), Schauspieler Axel Stein (England), Moderator Steven Gätjen (Ungarn), Ex-Fußballprofi Mario Basler (Österreich) und "Duell um die Welt"-Moderatorin Jeannine Michaelsen (Frankreich).

Joko und Klaas selbst spielen im Studio um zusätzliche Punkte und um den letzten Weltmeister-Titel. Schon seit einigen Jahren treten die beiden Entertainer in dem von Florida Entertainment produzierten Format nicht mehr selbst in den verschiedenen Ländern an, sondern schicken stellvertretend für ihre Teams Promis.

Zum Abschied hat ProSieben jetzt noch einmal einige Fakten zum Format zusammengetragen: In den bisher gezeigten 34 Folgen reisten Joko, Klaas und ihre Teams in 56 Länder, dabei legten sie 621.000 Kilometer zurück. Insgesamt stellten sich 74 Promis den Herausforderungen, Joko & Klaas kassierten 193 Absagen. Für die 1.974 Reisestunden wurden 48 Visa ausgestellt und 42 Sprachen gesprochen. Zu sehen waren sechs Body Modifications, insgesamt 26 zusätzliche Löcher in Körpern, 265 Explosionen und 56 Ohrfeigen.

Das Ende von "Das Duell um die Welt" markiert auch deshalb einen Einschnitt, weil es eines der ersten Formate war, das Joko und Klaas bei ProSieben gemeinsam umsetzen. Die ersten Ausgaben waren im Jahr 2012 zu sehen. Damals waren die Hosts noch mit ihrer wöchentlichen Show "neoParadise" in öffentlich-rechtlichen Gefilden unterwegs. Es sei eine Qualität der Zusammenarbeit, Formate zu beenden, bei denen man das Gefühl habe, damit fertig zu sein, erklärte Heufer-Umlauf im Sommer, als das Aus bekannt wurde.