Das ZDF hat einen neuen Samstagskrimi angekündigt. Unter dem Arbeitstitel "Frankfurt Files" entsteht derzeit in der hessischen Banken-Metropole und Umgebung ein neuer Film mit Marie-Lou Sellem in der Hauptrolle. Sie verkörpert darin die Kommissarin Sarah Frankfurter, die mit Entsetzen feststellt, dass der One-Night-Stand, den sie gerade aus ihrer Wohnung geworfen hat, ihr neuer Kollege Jakob Loose (Johannes Hegemann) ist.

Weil die Kollegin Milli Schneider (Leona Grundig) wegen einer Fußverletzung im Außendienst ausfällt, verbringt Sarah mehr Zeit mit dem 20 Jahre jüngeren Jakob als ihr recht ist. In dem Krimi ermittelt das Team außerdem im Fall Nicole Geissner (Anna Kubin), deren Leiche am Ufer des Mains gefunden wurde. Die Anwältin hatte sich für die Lockerung des Embryonenschutzgesetzes stark gemacht. Obwohl der aufbrausende Ehemann Nils (Franz Hartwig) bald unter Verdacht steht, führen alle Spuren ins Leere. In einem dramatischen Finale kommen die beiden Kommissare der wahren Tatperson auf die Spur und offenbaren dabei die ganze Tragik hinter dem Fall.

In weiteren Rollen sind unter anderem Victoria Nikolaevskaja, Billey Demirtaş, Isabell Polak, Peter Schneider, Wolfram Koch, Isaak Dentler, Patrycia Ziolkowska und Inge Maux zu sehen. Franziska Margarete Hoenisch inszeniert das Drehbuch von Elena Lyubarskaya, Tanja Bubbel und Nils Willbrandt. Es produziert Olga Film, Produzentinnen sind Lena Kraeber und Ulli Weber. Einen Ausstrahlungstermin für den neuen Frankfurt-Krimi hat das ZDF bislang noch nicht genannt.