Erst im Februar vergangenen Jahres war Natalie Clausen von Netflix zur UFA gewechselt und hatte dort den Posten des COO übernommen. Nun zieht es sie wieder zurück zu Netflix, wo sie den Posten des Director Production DACH übernimmt. Viele ihrer Aufgaben übernimmt bei UFA künftig Christian Rohde, der den neu geschaffenen Posten des Chief of Staff and Transformation Officer übernimmt.

Rohde, der auch in die Geschäftsführung der UFA GmbH berufen wird, soll "zentrale organisatorische und operative Aufgaben verantworten und den Fokus auf die Weiterentwicklung der Organisation sowie die Gestaltung nachhaltiger Prozesse legen", wie es in der Mitteilung heißt. Er berichtet in dieser Funktion direkt an Sascha Schwingel.

Rohde war in der Vergangenheit schon mehrfach für die UFA tätig. So begann er seine Karriere nach dem Studium bei Teamworx, die später in der UFA Fiction aufging. Nachdem er von 2010 bis 2016 Geschäftsführer der Magic Flight Film war, wechselte er zurück zur UFA Fiction, wo er für Produktionen wie "Die Diplomatin" und "Die Informantin" verantwortlich war und Projekte im Bereich Talententwicklung leitete. Zuletzt war er vier Jahre als Produzent bei Constantin Film tätig.

Sascha Schwingel sagt: "Die UFA befindet sich mitten in einer weitreichenden Transformation – strategisch, kulturell und organisatorisch. Mit Christian gewinnen wir für diesen Prozess einen ‚Macher‘, der die UFA gut kennt und den Wandel aktiv mitgestaltet. Gerade in einer Phase, in der es darauf ankommt, neue Denkweisen zu etablieren und Strukturen zukunftsfähig auszurichten, ist seine neue Rolle ein zentraler Baustein. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit in dieser neuen Konstellation. Bei Natalie möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Natalie hat in kurzer Zeit eine beeindruckende Wirksamkeit entfaltet. Ihre Fähigkeit, strategisches Denken mit einem feinen Gespür für Organisation und Kultur zu verbinden, war für uns in dieser Transformationsphase ein echter Gewinn und wir verabschieden uns nur ungerne von ihr. Für ihre nächsten Schritte wünsche ich ihr persönlich wie beruflich nur das Beste."

Christian Rohde kommentiert seinen neuen Job so: "Nach spannenden und bereichernden Jahren bei Constantin Film freue ich mich sehr auf die neue Aufgabe bei der UFA. Gemeinsam mit Sascha und dem gesamten Team möchte ich die Organisation weiterentwickeln und neue Wege gehen. Die Herausforderungen unserer Branche sehe ich als große Chance – besonders in einer Kultur, die Veränderung umarmt und auf das kreative, exzellente UFA-Team bauen kann. Ich freue mich sehr, diese Aufgabe in nun wieder direkter Zusammenarbeit mit Sascha angehen zu dürfen."