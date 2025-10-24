Die neue Comedyserie "Highter & Wolkig", die die Produktionsfirma Nordpolaris von Fabian Halbig und Florian Kamhuber im Auftrag von RTL herstellt, ist im Kasten. Wie jetzt bekannt wurde, sind in dieser Woche in München die Dreharbeiten für die Produktion zu Ende gegangen. Die Ausstrahlung soll im kommenden Jahr beim Streamingdienst RTL+ erfolgen, ein genauer Starttermin steht bislang allerdings noch nicht fest.

Nachdem das Projekt im Sommer erstmals bekannt wurde, gibt es inzwischen auch weitere Details zu Inhalt und Besetzung. Im Mittelpunkt stehen zwei ungleiche Verlierertypen mit einer gemeinsamen Vision: Der hyperaktive Möchtegern-Manager Korbi (Nick Romeo Reimann, "Adams Acht") und der smarte "Berufskiffer" Wolke (Newcomer Willi Sellmann) wittern das große Geschäft – sie wollen in ihrem Provinznest das erste legale Cannabis-Café Deutschlands eröffnen. Doch bis der grüne Traum Wirklichkeit wird, steht ihnen noch ein Hürdenlauf aus Formularen, Paragrafen und Stempeln bevor, denn die paragrafenverliebte Beamtin Frau Felske (Milena Dreissig, "Stromberg") macht den beiden Vereinsgründern mit Mindestabständen, Sicherheitsvorschriften und Amtsschimmel das Leben schwer.

Regie führt Christian Knie, die Kameraarbeit übernimmt Ahmed El Nagar. Die Drehbücher für "Highter & Wolkig" stammen von Caro Ellert und Max Osswald. Seitens RTL Deutschland liegt die redaktionelle Verantwortung bei Greta Gilles und Thomas Disch unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland. Die Serie wurde zudem durch den FilmFernsehFonds (FFF) Bayern mit 350.000 Euro gefördert.