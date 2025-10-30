Nach der zweiten Staffel von "Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle" und dem derzeit laufenden "Perspektiven des Todes" bringt Kabel Eins ab dem 21. November das nächste True-Crime-Format am Freitagabend an den Start. Dann steht dort "Mord unter Palmen" auf dem Programm. In dem Format geht es um Verbrechen, die an deutschen Urlaubern, Auswanderern oder Geschäftsreisenden weltweit verübt wurden.

Ermittler, Strafverfolger und Reporter sollen dann von ihren spannendsten Fällen erzählen. In Folge 1 geht's etwa um eine junge Backpackerin, die in Australien verschwindet, eine ermordete Wissenschaftlerin auf Kreta, einen brutalen Angriff auf eine Fähre nach Finnland und ein deutsches Ehepaar, das in Alanya getötet wird. Janus Productions hat vorerst fünf Folgen produziert.

Im Anschluss an "Mord unter Palmen" blickt bei Kabel Eins an diesem Abend ab 22:15 Uhr dann obendrein noch mit Joe Bausch auf dessen "härteste Fälle" zurück. Joe Bausch war langjähriger Gefängnisarzt, hat mehrere Bücher darüber geschrieben und war auch schon in diversen True-Crime-Formaten zu sehen. Bei diesem Format handelt es sich nun um einen neuen Zusammenschnitt einer ehemaligen Sendung von Sat.1 Gold. Bausch erzählt in "Joe Bausch - Meine härtesten Fälle" von den Taten, die ihn nie losgelassen haben.

"Mit persönlichen Erinnerungen und psychologischen Einschätzungen gewährt er einzigartige Einblicke in Geschichten, die unter die Haut gehen", heißt es von Kabel Eins. Auch von diesem Format wird der Sender fünf Folgen ausstrahlen. Vervollständigt wird das True-Crime-Line-Up von Kabel Eins ab dem 21. November von "Perspektiven des Todes", das ab 23:15 Uhr mit alten Folgen zu sehen sein wird.