Das Erste geht in seiner Wintersport-Berichterstattung von diesem Jahr an neue Wege - in Form einer Quizshow, mit denen der Sender die Pausen zwischen den Wettbewerben füllen will. Bereits am Samstag, 22. November feiert das neue "Sportschau-Hüttenquiz" Premiere. Die erste Ausgabe ist gegen 14:35 Uhr zu sehen und damit zwischen dem Ski- und Bob-Weltcup. In der ARD-Mediathek steht die Show bereits ab dem 21. November zum Abruf bereit.

Geplant sind zunächst fünf Ausgaben mit einer Länge von jeweils 45 Minuten, hinter denen die Produktionsfirma Riverside Entertainment steht. Mit dem "Hüttenquiz" will die ARD an den Erfolg des "Kneipenquiz" anknüpfen, mit dem der Sender im vergangenen Jahr sehr erfolgreich seine Berichterstattung zur Fußball-EM verlängert hatte.

Vor der Kamera stehen daher auch diesmal wieder Stephanie Müller-Spirra und Malte Völz, die auf der Wasserfallalm in Südtirol jeweils zwei Promi-Teams gegeneinander antreten lassen. Den inhaltlichen Schwerpunkt bietet der Wintersport.

"Nach dem tollen Kneipenquiz im legendären Kuhhirten in Bochum freue ich mich als Wintersport-Begeisterte, dass ich nun im Südtiroler Schnee auf der urigen Wasserfallalm wieder Quizfragen stellen darf, die von unseren super Gästen mit dem gleichen fröhlichen und spielerischen Spirit wie im EM-Sommer 24 beantwortet werden", sagt Stephanie Müller-Spirra. Und Malte Völz ergänzt: "Für mich als Nordlicht ist das Hüttenquiz in den Südtiroler Alpen eine in jeder Hinsicht besondere Erfahrung: sportlich, inhaltlich und vor allem auch landschaftlich."