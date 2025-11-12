Dass Warner Bros. Discovery seinen Streamingdienst HBO Max auch nach Deutschland bringen will, steht schon seit langem fest, bei Sky hatte man also viel Zeit sich auf den Tag vorzubereiten, an dem man nicht mehr das deutsche "Home of HBO" sein würde. Auch wenn das Sky-Angebot natürlich schon immer wesentlich breiter aufgestellt war: Für Serien-Fans waren die HBO-Serien sicherlich eines der Hauptargumente für ein Sky-Abo. Die Lücke, die es ab dem kommenden Jahr zu füllen gilt, ist also nicht zu unterschätzen.

Doch Sky hat sich zuletzt mit einigen Deals für die Zukunft gerüstet. So hat man im August nicht nur eine Verlängerung der Content-Partnerschaft mit NBC Universal verkündet, sondern auch angekündigt, die britischen Sky-Produktionen weiterhin bei Sky Deutschland zu zeigen. Beides geschah auch vor dem Hintergrund, dass Sky - kartellrechtliche Genehmigungen vorausgesetzt - bekanntlich an RTL verkauft werden soll und damit aus dem Verbund mit der Sky-Gruppe und NBCUniversal herausgelöst würde.

Nun gibt's einen weiteren Baustein in der Content-Strategie fürs kommende Jahr: Sky Deutschland hat eine neue Content-Partnerschaft mit Sony Pictures Television für Sky und Wow geschlossen, die über 100 Titel umfassen wird. Dazu gehören im Rahmen eines Volume-Deals Erstverwertungsrechte an diversen kommenden Sony-Serien wie der Adaption des Golding-Klassikers "Lord of the Flies" und die Thrillerserie "Red Eye", dazu kommen ausgewählte neue Kinofilme wie viele Produktionen aus dem Sony-Katalog wie "Jumanji: Welcome to the Jungle" oder "Uncharted". Im Rahmen des Deals kann Sky obendrein auch "50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik" bereits Anfang 2026 exklusiv als TV- und Straming-Premiere bei Sky und Wow zeigen.

Gemeinsam mit den anderen Partnerschaften sichere sich Sky so "ein vielfältiges und umfangreiches Premium-Angebot für die nächsten Jahre", sagt Elke Walthelm, Mitglied der Geschäftsführung und Chief Operating Officer bei Sky Deutschland. "Sony Pictures Television steht weltweit für erstklassiges Storytelling und ikonische Unterhaltung – und genau das wollen wir unseren Kundinnen und Kunden bieten." Holly Comiskey von Sony Pictures Television freut sich ebenfalls über den Ausbau der Partnerschaft: "Sky ist seit vielen Jahren ein geschätzter Partner für Premium-Unterhaltung – gemeinsam setzen wir weiterhin auf erstklassiges Storytelling, das begeistert und verbindet."

Und auch die Brücken zu Warner Bros. Discovery werden nicht ganz abgerissen. Zwar werden neue Warner-Produktionen künftig ausschließlich bei HBO Max zu sehen sein, doch bei schon gestarteten Serien, von denen noch weitere Staffeln erscheinen, sieht es anders aus. So bestätigt Sky gegenüber DWDL.de: " Auch relevante Inhalte von Warner Bros. Discovery bleiben weiterhin Bestandteil unseres Portfolios - darunter die neuesten Staffeln von Serienhits wie 'House of the Dragon', 'The White Lotus', 'The Last of Us' oder 'Euphoria'. So können Sky- und Wow-Kundinnen und Kunden die laufenden HBO-Serien, die sie begonnen haben, auch nahtlos zu Ende schauen." Die genannten Titel werden dann also sowohl bei HBO Max als auch bei Sky zur Verfügung stehen.