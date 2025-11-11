Nach zwischenzeitlichem Ausflug zu RTL legte ProSieben im vergangenen Jahr das "TV total Turmspringen" neu auf - erstmals seit Stefan Raabs vorübergehendem Rückzug in die TV-Rente wagten sich die Promis somit also wieder bei ProSieben auf den Sprungturm. Mit Erfolg: Fast 15 Prozent Marktanteil verzeichnete die Event-Show in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen und empfahl sich dadurch für eine Fortsetzung.

Erstaunlicherweise lässt die Neuauflage bislang allerdings auf sich warten: Seit der Rückkehr des "TV total Turmspringens" sind inzwischen fast 14 Monate vergangen, ohne dass es Anzeichen für eine Neuauflage gab. Doch die ist fest eingeplant, wie der Privatsender am Dienstag gegenüber DWDL.de bestätigte.

Auch ein Termin für die Brainpool-Produktion steht inzwischen bereits fest: Das nächste "TV total Turmspringen" mit Moderator Sebastian Pufpaff soll demnach am Samstag, den 10. Januar über die Bühne gehen. Karten gibt es dafür bislang noch nicht zu kaufen, das Ticketing soll nach Angaben eines Sendersprechers allerdings "zeitnah" beginnen.

Zuletzt hatte ProSieben die Anzahl der sportlichen "TV total"-Events wieder merklich zurückgeschraubt, nachdem man sich 2024 neben dem "Turmspringen" auch noch an einer "Promi-Wrestling"-Show und einer Ausgabe der "Wok-WM" versucht hatte. Auch letztere ist, dem bisherigen Zeitplan folgend, eigentlich überfällig. Vor ziemlich genau einem Jahr übertrug ProSieben die bislang letzte Ausgabe - allerdings mit mäßigem Erfolg. Eine Fortsetzung der "Wok-WM" hat der Sender vor diesem Hintergrund bislang noch nicht in Aussicht gestellt.