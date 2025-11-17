Schon seit einigen Monaten ist klar, dass ZDFneo unter dem Arbeitstitel "Husk" an einer neuen Serie arbeitet. Die Film- und Medienstiftung NRW hat das Projekt von U5 Filmproduktion bereits im April gefördert (DWDL.de berichtete). Nun gibt es weitere Informationen: In der Serie spielt Luna Jordan die Figur der Emilia Walser. Emilia fühlt sich seit Jahren am Skiunfall ihrer Schwester Clara (Alicia von Rittberg) schuldig.

Clara liegt seitdem im Koma. Während ihr Vater Jakob (Carlo Ljubek) kurz davor steht, seine ältere Tochter Clara aufzugeben und sterben zu lassen, versucht Emilia das Unmögliche: ihre Schwester ins Leben zurückzuholen. Tatsächlich eröffnet sich die Chance darauf, als die Neuroforscherin Dr. Hevi Abdel (Aybi Era) eine bahnbrechende Entdeckung macht. Mithilfe von Nanobots kann Bewusstsein von einem Körper in einen anderen wandern. Emilia wird zur ersten Testperson, bei der das "Traveln" gelingt. Sie nutzt die Technologie, um ihrer komatösen Schwester den eigenen Körper zu leihen. Es ist eine Errungenschaft, die Begehrlichkeiten weckt.

Firmenboss Josephine Nansen (Désirée Nosbusch) will das Verfahren schnellstmöglich kommerzialisieren und ignoriert dabei ethische Bedenken. Hevi gerät als Wissenschaftlerin immer stärker unter Druck und überschreitet schließlich selbst Grenzen. Und weder Emilia noch Hevi wissen, wem sie trauen können: Verfolgt das junge Forschungsteam Robin (Simon Steinhorst) und Marit (Malaya Stern Takeda) eigene Ziele? Und auf welcher Seite steht Hevis Mann und Wissenschaftlerkollege Lars (Robert Stadlober).

Die Dreharbeiten gehen vermutlich noch bis zum 28. Januar 2026. Die Drehbücher für die sechs Folgen stammen von Raquel Dukpa, Paulina Lorenz, Arpana Aischa Berndt, Mar B. Alves, Dominik Hochwald, Christoph Mathieu, Mia Meyer und Tim Trachte. Regie führen Mia Meyer (Folgen 1‒3, 6) und Tim Trachte (Folgen 4‒5). Als Produzenten fungieren Katrin Haase, Oliver Arnold und Alexander Ferwer. Die Redaktion im ZDF haben Solveig Cornelisen und Anja Helmling-Grob.

Zweite Staffel von "Hungry" kommt

Darüber hinaus hat das ZDF jetzt auch eine zweite Staffel der Instant-Fiction-Dramedy "Hungry" angekündigt. Noch bis Ende November entstehen sechs Folgen der Serie, die Ende 2024 erstmals veröffentlicht wurde. In der zweiten Staffel kämpft die 17-jährige Ronnie (Zoe Magdalena) nach sechs Wochen stationärer Therapie nicht mehr gegen den Hunger, sondern gegen die Angst vorm Leben. Zwischen innerem Suchtdruck, Liebesdramen, Körperbildkrisen und emotionalen Turbulenzen droht sie zu kippen – doch die Frage bleibt: Kann Ronnie durchziehen und weiter heilen, oder kehrt sie zurück in die verlockende Sicherheit der Essstörung?

In weiteren Rollen sind Alessandro Schuster, Amadin Piatello, Daria Vivien Wolf, Saron Degineh, Felina Zenner, Evelin Schwarz und Minna Wündrich zu sehen. Die Serie entsteht derzeit nach den Drehbüchern von Zoe Magdalena und Madeleine Hartung in Köln. Regie führt Sorina Gajewski. "Hungry" wird im Auftrag des ZDF und Arte von Network Movie GmbH (Produzentin: Bettina Wente) produziert. Die Redaktion im ZDF haben Michelle Rohmann und Elke Müller, die Redaktion bei Arte Nardos Hagos und Julius Windhorst.