In der neuen Banijay Germany Live GmbH bündelt Banijay Germany ab sofort all seine Live-Entertainment-Aktivitäten. In dem neuen Unternehmen werden die bisherigen MTS Live GmbH und Brainpool Live GmbH und damit die Geschäftsbereiche Comedy Live-Brands, Tour-Booking sowie die Entwicklung neuartiger Live-Formate zusammengeführt.

In den Bereich Comedy Live-Brands fallen unter anderem das Cologne Comedy Festival, "NightWash" sowie der dazugehörige Club, aber auch "Die besten Comedians Deutschlands" und die 1Live Comedy Nacht XXL. Zum Bereich Tour-Booking gehört sowohl das Booking der genannten Live-Brands als auch von Solo-Künstlern. Bei der Entwicklung neuartige Live-Formate wird unter anderem Luminiscence angesiedelt, dabei handelt es sich um ein 360°-Illuminations-Erlebnis im St.-Paulus-Dom in Münster. Zur Neugründung kann Banijay Germany Live zudem auch ein Signing vermelden, so hat man den Vertrag mit Osan Yaran verlängert.

Den Vorsitz der Geschäftsführung der neuen Banijay Germany Live GmbH übernimmt Ingrid Langheld mit Fokus auf Strategie und New Business. Godehard Wolpers wird als Geschäftsführer den Bereich Live Brands & TV Produktion verantworten und Lara Aupke wird Geschäftsführerin Booking & Veranstaltungsmanagement. Wolpers bleibt zudem weiterhin Geschäftsführer der Brainpool TV. Die MTS Management GmbH in Münster mit den Geschäftsführern Töne Stallmeyer und Katharina Bok bleibt bestehen.

Marcus Wolter, CEO und Co-Founder Banijay Germany, sagt: "Wir sind überzeugt, dass Live-Entertainment ein wachstumsstarker und strategisch wichtiger Teil unserer Zukunft ist, deshalb investieren wir in den Ausbau und bündeln Live-Events unter einer Flagge in unserem Haus. Unser Ziel ist es Künstler, Marken und Publikum auf neuen Bühnen miteinander zu verbinden. Ingrid wird zusammen mit Lara und Godehard gemeinsam mit ihrem starken Team das Live-Business von Banijay nachhaltig und mit all unserer Unterstützung weiterentwickeln."

Und Ingrid Langheld, Geschäftsführerin Banijay Germany Live GmbH, ergänzt: "Wir sehen uns als verlässlicher Partner und Full-Service-Live Agentur für Künstlerinnen, Künstler und Kreative. Unser Ziel ist es, ihnen die besten Bedingungen zu bieten, um ihre Ideen auf die Bühne zu bringen und gemeinsam unvergessliche Live-Erlebnisse zu schaffen. Mit dieser Haltung wollen wir uns als Home of Live Entertainment positionieren und gleichzeitig neue Geschäftsfelder erschließen."