Im linearen ZDF-Programm ist "Bares für Rares" seit vielen Jahren ein echter Dauerbrenner, doch nun geht die Trödelshow mit Horst Lichter neue Wege - und die führen das Format und ihren Moderator zu Twitch. Wie das ZDF jetzt ankündigte, wird es am kommenden Montag ab 18:30 Uhr ein Special von "Bares für Rares" auf der Livestream-Plattform zu sehen geben.

"Bares für Rares - Horst jeht op Twitch" nennt sich die Show, für die sich Horst Lichter nächste Woche mit Peter "Piet" Smits zusammentut, einem Mitglied des Streaming-Kollektivs PietSmiet, das für Gaming-Inhalte und Talk-Formate auf Twitch und YouTube bekannt ist. Gemeinsam sollen die beiden über die schönsten Momente von "Bares für Rares" sprechen, exklusive Einblicke ins Set geben und live auf Highlight-Clips reagieren. Auch weitere bekannte Streamerinnen und Streamer sollen mit dabei sein und Fundstücke aus den eigenen Kellern und Garagen präsentieren. Im Stream werden die Objekte begutachtet und Lichter soll verraten, wie die Chancen auf eine Bewerbung für die TV-Sendung stehen.

Für das ZDF ist der Livestream eine echte Premiere, immerhin ist es das erste Twitch-Format des Senders, das aus einem originalen TV-Set heraus produziert wird. Erklärtes Ziel ist es, "die vertraute Welt von 'Bares für Rares' mit der Dynamik und Nähe von Twitch" zusammenzuführen, teilte das ZDF mit.

Linear ist "Bares für Rares", produziert von Warner Bros. ITVP Germany, ohnehin ein anhaltender Erfolg. Fast 23 Prozent Marktanteil erzielte die Trödelshow in diesem Jahr bislang beim Gesamptublikum, täglich schalten rund 1,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer am Nachmittag ein. Bei den 14- bis 49-Jährigen ist die Sendung mit über elf Prozent Marktanteil zudem so erfolgreich wie noch nie.