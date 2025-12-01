Bereits seit über zwei Jahren vermarktet die ProSiebenSat.1-Tochter Studio71 vier YouTube-Kanäle von Rocket Beans TV. Nun haben sich beide Seiten auf eine Verlängerung der Partnerschaft verständigt. Studio71 wird demnach bis Ende 2027 für die Vermarktung zuständig sein - und zwar künftig auch für den Gaming-Kanal "Game Two", der über eine halbe Million Abonnentinnen und Abonnenten zählt.

© Rocket Beans

"Die vorzeitige Vertragsverlängerung mit den Rocket Beans ist ein wichtiger Schritt in unserer Partnerschaft und ein starkes Vertrauenssignal", sagte Alexander Krawczyk, Geschäftsführer von Studio71. Als einer der führenden YouTube-Vermarkter nutzen wir unser Know-how gezielt, um die Reichweite und Monetarisierung der Partner-Kanäle zu maximieren. Mit 'Game Two' gewinnen wir zudem einen weiteren starken Kanal der Bohnen, der unser jährliches Volumen von 850 Millionen Video-Views deutlich steigert und Marken ein weiteres reichweitenstarkes, brandsafes und gamingaffines Werbe-Umfeld bietet."

Arno Heinisch, CEO & Co-Founder von Beans Entertainment, erklärte: "Mit Studio71 haben wir den idealen Vermarktungspartner für ‚Game Two‘ gewonnen. Die Zusammenarbeit erlaubt es uns, unsere Videos noch besser zu monetarisieren und ihre Reichweite sowie Sichtbarkeit weiter auszubauen. Neben dem starken Rückhalt unserer Community im Rocket Beans Supporters Club und den Sales-Kooperationen, die wir bereits sichern konnten, wird uns auch die Partnerschaft mit Studio71 dabei unterstützen, 'Game Two' konsequent weiterzuentwickeln."