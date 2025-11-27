Die Produktionsfirma Megaherz hat ihre Geschäftsführung neu aufgestellt. Nach dem Ausscheiden von Fidelis Mager stand zuletzt Oliver Gernstl, der seit 2013 im Unternehmen ist und 2017 sowohl Gesellschafter als auch Geschäftsführer wurde, allein an der Spitze. Neu in die Geschäftsführung kommen Jonas Gernstl und Martin Tischner. Während Jonas Gernstl auch bislang schon Anteile hielt, wird Tischner jetzt ebenfalls zusätzlich Gesellschafter.

Oliver Gernstl sagt: "Nach acht Jahren in der Geschäftsführung zusammen mit Fidelis Mager – der verdientermaßen dieses Jahr in den Ruhestand gegangen ist – freue ich mich sehr auf die neue Zusammenarbeit! Mit Martin arbeite ich seit über zehn Jahren eng und vertrauensvoll zusammen, meinen Bruder kenne ich bereits mein ganzes Leben. Mit unseren unterschiedlichen Spezialgebieten sind wir gut aufgestellt. Zur Wahrheit gehört aber immer auch: Eine Firma ist nur so gut, wie das gesamte Team. Und hier können wir drei uns auf eine absolute Spitzen-Mannschaft verlassen!"

Jonas Gernstl war bislang als Regisseur u.a. bei den Kinofilmen "Guerilla Köche", "665 Freunde" und "Gernstls Reisen – Auf der Suche nach irgendwas" tätig und realisierte in diesem Jahr den ZDF-Zweiteiler "Blutsbande – Clans in Deutschland" als Producer. Zuletzt lag sein Schwerpunkt im Development neuer Formate und der Weiterentwicklung des Megaherz-Netzwerks zu Sendern und Streamern.

Martin Tischner war zuletzt Produzent und ist unterem anderem Co-Creator der renommierten "Checker Tobi"-TV-Reihe, hat das Format lange als Producer geleitet und war damit redaktionell verantwortlich für mehr als 150 Folgen. Ab 2019 brachte er die "Checker"-Filme ins Kino. Als Showrunner und Headautor war Martin Tischner hauptverantwortlich für "Farm Rebellion", die erste in Deutschland produzierte Dokuserie von Disney+. Aktuell verantwortet er als Produzent ein True-Crime-Projekt für Sky, eine Doku für die ARD und eine neue ZDF-Streaming-Reihe "Kunz und die Welt".

Firmengründer Franz X. Gernstl sieht den Generationswechsel damit abgeschlossen: "Ich freue mich über die gelungene Weichenstellung für die megaherz. Prima, dass es mit einem jungen Team in die Zukunft geht. Die Drei bringen unterschiedliche Stärken ein und haben alle das megaherz-typische Gespür für die besten Geschichten und die besten Charaktere – vor und hinter der Kamera." Das neue Führungstrio sagt: "Das Herz der Firma wird auch in Zukunft unser einzigartiges Team an Kreativen, Journalist*innen und Profis in der Produktion sein – mit einer tollen Mischung aus Erfahrung und dem Spirit, den unsere jungen Mitarbeitenden einbringen." Auch künftig will man sich auf hochwertige dokumentarische Inhalte für TV, Streaming und Kino konzentrieren. Megaherz beschäftigt derzeit 50 festangestellte Personen an den Standorten München und Köln.