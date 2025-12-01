Mit Inkrafttreten des neuen Rundfunkstaatsvertrags hat die ARD am Montag wie angekündigt ihre überarbeitete "Tagesschau"-App an den Start gebracht. Die neuen Regelungen sehen bekanntlich auch Einschränkungen in der Online-Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen vor, deren Angebote fortan im Kern audiovisuell gestaltet sein müssen. Texte sind nur dann vorgesehen, wenn sie sendungsbegleitend sind.

Dementsprechend wurde nicht zuletzt der Video-Bereich der "Tagesschau"-App angepasst, der nun erstmals Videos der Social Media-Redaktion umfasst. Damit sind Vertical-Socia-Videos nun auch außerhalb von Drittplattformen wie Instagram direkt in der App verfügbar. Dazu kommen Livestreams sowie vergangene Sendungen auf Abruf und die "Tagesschau in 100 Sekunden". Im Audio-Bereich wiederum finden sich alle Podcast-Angebote der "Tagesschau"-Redaktion sowie kuratierte Playlists mit den wichtigsten Themen zum Hören. Neu in der App vertreten sind auch die Inhalte des "Faktenfinder"-Teams.

Die neue App-Version setzt indes auf eine Tab-Bar-Navigation, über die sich zwischen verschiedenen Bereichen wechseln lässt. Der sogenannte "Top-News-Bereich" kommt im "Story-Modus" daher, bei dem durch die Schlagzeilen geswipet werden kann. Daneben liegen der Meldungsbereich mit aktuellen Nachrichten aus allen Bereichen wie Inland, Ausland und Wirtschaft sowie der neue personalisierte Bereich "Für mich". Weiterhin ermöglicht die App außerdem eine anonyme Personalisierung der Nachrichteninhalte, sodass Nachrichten aus den jeweiligen Bundesländern angezeigt werden können.