Harald Martenstein wird neuer Kolumnist bei der "Bild" und folgt in dieser Funktion auf den im Oktober verstorbenen Franz Josef Wagner. Dessen "Post von Wagner" erschien viele Jahre lang auf Seite 2 der Boulevardzeitung - und eben dort soll ab Februar 2026 auch das neue "Mail von Martenstein" veröffentlicht werden. Darüber hinaus gibt’s die Kolumne des Journalisten natürlich auch online zu lesen.

Wie Axel Springer am Montag ankündigte, werde "Mail von Martenstein" künftig von Montag bis Freitag erscheinen. Seine wöchentliche Kolumne in der "Welt am Sonntag" soll Harald Martenstein weiterführen. In der Vergangenheit hat er unter anderem auch schon Kolumnen für "Zeit", "Geo" und den "Tagesspiegel" geschrieben. Beim "Tagesspiegel" schmiss er vor wenigen Jahren hin, als die Chefredaktion einen seiner Texte ohne Rücksprache löschte.

Harald Martenstein ist unter anderem bereits mit dem Egon-Erwin-Kisch-Preis, dem Henri-Nannen-Preis sowie dem Theodor-Wolff-Preis ausgezeichnet worden. Marion Horn, Vorsitzende der "Bild"-Chefredaktionen, sagt zum Neuzugang: "Franz Josefs Kolumne fortzuführen, ist für uns Verantwortung und Ehre. Ich freue mich sehr, dass wir mit Harald Martenstein einen Autor gewinnen konnten, der gleichermaßen amüsant und furchtlos ist."

Und Harald Martenstein selbst sagt zu seiner neuen Aufgabe: "Lieber Franz Josef, ich habe deine Texte gemocht, weil sie etwas völlig Verrücktes hatten. Es gibt zu wenige Verrückte in unserem Job. Ich werde versuchen, auf meine Art völlig verrückt zu sein, und wenn wir uns im Jenseits bei einer Flasche Wein treffen, sagst du mir, wie du`s gefunden hast, ja?"