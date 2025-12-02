© DF1

Schon bislang war die Formel E in den zwei zurückliegenden Jahren im Programm von DF1 vertreten, da aber nur über einen Sublizenz-Vereinbarung mit ServusTV. Der österreichische Privatsender zieht sich aber aus der Rennserie zurück, daher musste nun eine neue Lösung gefunden werden. Neben der Live-Übertragung aller Rennen verantwortet DF1 künftig auch die komplette Produktion aus dem DF1-Studio in Unterföhring selbst. Den Zuschauerinnen und Zuschauern wolle man so eine möglichst umfassende Begleitung der Rennserie bieten - "von der Vorberichterstattung, über Live-Analysen, bis hin zu exklusiven Hintergrundberichten".

DF1-Geschäftsführer David Müller sagt: "Wir sind begeistert, die Formel E Free-TV Rechte auch in dieser Saison zu halten und intensivieren mit unseren Live-Übertragungen die Berichterstattung im Bereich Motorsport - nun auch aus dem eigenen DF1-Studio in Unterföhring. Als exklusiver TV-Partner der Formel E in Deutschland und unserem Live-Engagement in der MotoGP, sehen wir uns für die Rennsport-Saison 2026 optimal aufgestellt. Voller Vorfreude sehen wir dem Saisonstart am 06. Dezember in Brasilien entgegen und bedanken uns bei unseren Partnern für das Vertrauen. Wir hoffen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern auf DF1 erneut unvergessliche Rennmomente liefern zu können - und das kostenfrei und über alle Verbreitungswege hinweg in bestem HD-Standard."

Die Formel E war in der Vergangenheit auch schon bei ProSieben zu sehen, neben DF1 war zuletzt auch DAZN mit im Boot. Nun wird DF1 exklusiver TV-Partner der Rennserie in Deutschland.