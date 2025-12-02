ProSiebenSat.1 führt bei seinem Streamingdienst Joyn ein neues Tool mit Künstlicher Intelligenz ein. Konkret gibt es ab sofort unter dem Namen "Joyce" eine KI-Assistentin, die dem Publikum ihr Programm "passgenau und wunschgemäß" servieren soll, wie es heißt. Es handelt es sich zunächst um eine Beta-Version, die via Textanweisungen oder per Spracheingabe bedient werden kann. Zum Start ist "Joyce" vorerst nur auf iOS und dem iPhone verfügbar, auch wenn sie technisch auf Google Gemini basiert.

"Wir alle kennen die Frage: Was soll ich heute bloß anschauen? Joyn hat ab jetzt die einfachste und smarteste Antwort darauf: Unsere neue KI-Streaming-Assistentin 'Joyce'", so Benjamin Risom, als Chief Product Officer verantwortlich für Joyn. Perspektivisch soll die neue KI-Assistentin auch mit Sortiervorschlägen und Release-Erinnerungen unterstützen. "Und das Beste: Sie lernt kontinuierlich und passt sich immer mehr den eigenen Nutzungsgewohnheiten an. Wir glauben fest daran, dass so das Streamingerlebnis der Zukunft aussieht."