Nachdem sich die Event-Programmierung von "Wer wird Millionär" als "3-Millionen-Euro-Woche" für RTL in der Vergangenheit als schöner Erfolg herausgestellt hat, veranstaltet der Sender mittlerweile gleich drei davon im Jahr. Schon zur Tradition geworden ist es dabei, dass die erste gleich zu Jahresbeginn ansteht. Das ist auch 2026 nicht anders.

Vom 5. bis bis zum 8. Januar gilt es dann wieder, mindestens 16.000 Euro zu erspielen, um im Finale am Freitag, 9. Januar die Chance auf den Höchstgewinn von drei Millionen Euro zu haben. Es ist mittlerweile übrigens schon die zehnte 3-Millionen-Euro-Woche - erspielt wurde dieser Betrag allerdings noch nie. Generell liegt die letzte richtige Beantwortung der Millionenfrage durch Ronald Tenholte inzwischen fünfeinhalb Jahre zurück. Das ist die bislang längste Zeit in der Geschichte des Formats ohne einen Millionen-Gewinn.

Für den Silvesterabend hat RTL übrigens mal wieder eine neue Folge der "Ultimativen Chartshow" angekündigt, diesmal geht's um die erfolgreichsten Disco-Hits. Noch ein Klassiker: Am 1. Januar läuft um 19:05 Uhr wieder "Dumm gelaufen! Die lustigsten Schlamassel des Jahres". Auch Vox hat sein Programm für den Jahreswechsel und Anfang 2026 vorgestellt. An Silvester läuft tagsüber wie üblich "100 Songs, die die Welt bewegten", abends dann "So klingt Deutschland - Die größten Liebeslieder".

Die Mittwochabende füllt man Anfang kommenden Jahres dann ab dem 7. Januar für drei Wochen mit der "Stern TV Reportage". Den Auftakt macht am 7.1. "Deutschland im Schnäppchenfieber". Darin werden "Preisjäger" mit der Kamera begleitet und beleuchtet, wie Handel, Inflation und Fernost den deutschen Sparmarkt verändern. Eine Woche später stehen "Mehrlinge im Rampenlicht": Familien mit Drillingen, Vierlingen, Fünflingen und Sechslingen geben ehrliche Einblicke in ihren Alltag zwischen Glück, Chaos und Erschöpfung. Den Abschluss bildet "Hausmeister im Brennpunkt" am 21. Januar. Darin geht es um "Hauswarte, die in ihren Wohnsiedlungen Verantwortung übernehmen, Konflikte schlichten und für viele zur zentralen Vertrauensperson in ihren Blöcken werden", wie es in der Beschreibung heißt.