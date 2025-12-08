Am 11. Januar eröffnen die Golden Globes das Preis-Jahr 2026, im Vorfeld wurden nun die Nominierungen bekannt gegeben. Dabei fällt im Bereich der Drama-Serien auf, dass die Hälfte der Nominierten von Apple TV kommen - obwohl der Dienst einen deutlich geringeren Output hat als beispielsweise Netflix. Neben dem schon vergangenes Jahr nominierten "Slow Horses" und dem für die erste Staffel schon vor drei Jahren im Rennen befindlichen "Severance" ist mit "Pluribus" obendrein eine neue Serie im Rennen, deren erste Staffel aktuell noch läuft.
Antreten werden die drei im Dramaserien-Segment gegen "The Diplomat" (deutscher Titel: "Diplomatische Beziehungen) von Netflix sowie "The Pitt" und "The White Lotus" von HBO Max. "The White Lotus" bringt es durch Schauspiel-Nominierungen für Carrie Coon, Parker Posey, Aimee Lou Wood, Walton Goggins und Jason Isaacs insgesamt sogar auf sechs Nominierungen und führt damit rein quanitativ das Nominierten-Feld an. Doch auch "Severance" ist gleich vier Mal im Rennen. "The Pitt" kommt mit dem Rückenwind des Emmy-Gewinns, "Pluribus" ist derzeit stark besprochen und hat dadurch ein Momentum. Das Rennen um den Sieg ist also alles andere als ausgemacht.
Sogar auf fünf Nominierungen bringt es der britische Netflix-Hit "Adolescence". Im Bereich der Limited Series tritt die Serie noch gegen zwei andere Netflix-Produktionen an: "The Beast in me" und "Black Mirror". Ebenfalsl im Rennen sind "All her Fault" (Peacock), Dying for Sex (FX on Hulu) und "The Girlfriend" von Prime Video.
Bei den Comedyserien ist nicht allzu viel Bewegung im Feld. "Abbott Elementary" (ABC), "The Bear" (FX on Hulu), "Hacks" (HBO Max), "Nobody Wants This" (Netflix) und "Only Murders in the Building" (Hulu) waren allesamt auch schon im letzten Jahr nominiert - und in den letzten vier Jahren hat auch immer eine dieser Serien gewonnen, zuletzt "Hacks". Frischen Wind bring hier einzig "The Studio" von Apple TV rein, das zuletzt auch schon einen Emmy gewonnen hat. Dass die Serie in einer Folge die Golden-Globe-Verleihung ausführlich thematisiert, dürfte den Chancen auch nicht abträglich sein. Gut vorstellbar also, dass auch bald in Echt ein Dankesregen auf Sal Saperstein niedergeht.
Noch ein kurzer Blick auf den Film-Bereich: Dort führt "One Battle After Another" das Nominierten-Tableau mit neun Nominierungen an, dicht dahinter folgen "Sentimental Value" und "Sinners" mit jeweils acht. Ersteres ist in der Kategorie Musical/Comedy nominiert, die beiden anderen bei den Drama-Serien. Im Drama-Bereich sin außerdem "Frankenstein", "Hamnet", "It was just an accident" und "The Secret Agent" im Rennen, die weiteren Nominierungen bei Comedy/Musical entfielen auf "Blue Moon", "Bugonia", "Marty Supreme, "No other choice" und "Nouvelle Vague".
Alle Nominierten im Segment TV im Überblick
Best Television Series – Drama
- The Diplomat (Netflix)
- The Pitt (HBO Max)
- Pluribus (Apple TV)
- Severance (Apple TV)
- Slow Horses (Apple TV)
- The White Lotus (HBO Max)
Best Television Series – Musical or Comedy
- Abbott Elementary (ABC)
- The Bear (FX on Hulu)
- Hacks (HBO Max)
- Nobody Wants This (Netflix)
- Only Murders in the Building (Hulu)
- The Studio (Apple TV)
Best Television Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
- Adolescence (Netflix)
- All Her Fault (Peacock)
- The Beast In Me (Netflix)
- Black Mirror (Netflix)
- Dying for Sex (Fx On Hulu)
- The Girlfriend (Prime Video)
Best Performance by a Female Actor in a Television Series – Drama
- Kathy Bates (Matlock)
- Britt Lower (Severance)
- Helen Mirren (Mobland)
- Bella Ramsey (The Last of Us)
- Keri Russell (The Diplomat)
- Rhea Seehorn (Pluribus)
Best Performance by a Male Actor in a Television Series – Drama
- Sterling K. Brown (Paradise)
- Diego Luna (Andor)
- Gary Oldman (Slow Horses)
- Mark Ruffalo (Task)
- Adam Scott (Severance)
- Noah Wyle (The Pitt)
Best Performance by a Female Actor in a Television Series – Musical or Comedy
- Kristen Bell (Nobody Wants This)
- Ayo Edebiri (The Bear)
- Selena Gomez (Only Murders In The Building)
- Natasha Lyonne (Poker Face)
- Jenna Ortega (Wednesday)
- Jean Smart (Hacks)
Best Performance by a Male Actor in a Television Series – Musical or Comedy
- Adam Brody (Nobody Wants This)
- Steve Martin (Only Murders in the Building)
- Glen Powell (Chad Powers)
- Seth Rogen (The Studio)
- Martin Short (Only Murders in the Building)
- Jeremy Allen White (The Bear)
Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or a Motion Picture Made for Television
- Claire Danes (The Beast in Me)
- Rashida Jones (Black Mirror)
- Amanda Seyfried (Long Bright River)
- Sarah Snook (All Her Fault)
- Michelle Williams (Dying for Sex)
- Robin Wright (The Girlfriend)
Best Performance by a Male Actorin a Limited Series, Anthology Series or a Motion Picture Made for Television
- Jacob Elordi (The Narrow Road to the Deep North)
- Paul Giamatti (Black Mirror)
- Stephen Graham (Adolescence)
- Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)
- Jude Law (Black Rabbit)
- Matthew Rhys (The Beast in Me)
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
- Carrie Coon (The White Lotus)
- Erin Doherty (Adolescence)
- Hannah Einbinder (Hacks)
- Catherine O’hara (The Studio)
- Parker Posey (The White Lotus)
- Aimee Lou Wood (The White Lotus)
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
- Owen Cooper (Adolescence)
- Billy Crudup (The Morning Show)
- Walton Goggins (The White Lotus)
- Jason Isaacs (The White Lotus)
- Tramell Tillman (Severance)
- Ashley Walters (Adolescence)
Best Performance in Stand-Up Comedy on Television
- Bill Maher (Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?)
- Brett Goldstein (Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life)
- Kevin Hart (Kevin Hart: Acting My Age)
- Kumail Nanjiani (Kumail Nanjiani: Night Thoughts)
- Ricky Gervais (Ricky Gervais: Mortality)
- Sarah Silverman (Sarah Silverman: Postmortem)