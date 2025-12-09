Neben Thomas Gottschalk, der sich komplett von der Samstagabend-Unterhaltung verabschiedet hat, war es am vergangenen Samstag auch für Günther Jauch und Barbara Schöneberger die letzte Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert" - zumindest als Stammbesetzung. Schöneberger brachte sich zwar umgehend als möglichen Gast bei künftigen Ausgaben ins Spiel, am kommenden Samstag wird sie aber nicht dabei sein.

Bestätigt waren für die erste Ausgabe ohne Jauch, Gottschalk und Schöneberger bislang nur Jana Ina und Giovanni Zarrella. Nun hat RTL auch die Namen der drei weiteren Promis verraten, die am Samstag antreten werden: Es sind Michelle Hunziker sowie die beiden Ehrlich Brothers, die als Magier-Duo große Bekanntheit erlangten.

Hunziker hat nicht nur an der Seite von Thomas Gottschalk Samstagabend-Erfahrung gesammelt, sondern ist vor allem auch im italienischen Fernsehen ein Star. Vergangenes Jahr moderierte sie zudem den Eurovision Song Contest. Seitens RTL heißt es: "Ihre bemerkenswerte, internationale Live-Show-Erfahrung macht sie zur idealen Besetzung." Jana Ina und Giovanni Zarrella stehen laut RTL "wie kaum ein anderes Duo für moderne Samstagabend-Unterhaltung".

Wie üblich treten die Promis in zwei Teams gegeneinander in Spielen an, von denen sie vorher nichts wissen. Auch wer von ihnen die Moderation übernimmt, wird erst im Rahmen der Liveshow am Samstagabend bekanntgegeben. Unklar ist aber auch, ob einige davon über die kommende Ausgabe von "DSWNWP" hinaus dauerhaft zur Besetzung des Formats gehören sollen. Dass RTL die nächste Folge als "Feuertaufe" beworben hat, ließ ursprünglich eigentlich darauf schließen - davon ist zumindest in der Mitteilung nun aber keine Rede. Immerhin eine Konstante bleibt dem Format: Spielleiter Thorsten Schorn.