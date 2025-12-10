Die Telekom baut ihre Plattform Magenta TV als Aggregator zahlreicher Streaming-Angebote weiter aus. Der werbefinanzierte kostenfreie Joyn-Dienst ist dort schon seit längerem integriert, künftig lässt sich aber auch die Premium-Option Joyn PLUS+ über die Telekom buchen. Dadurch sind viele Inhalte werbefrei, manche davon werden früher veröffentlicht, obendrein bietet Joyn Plus+ Zugriff auf die Pay-TV-Sender von ProSiebenSat.1 und eine bessere Bildqualität.

"Damit ergänzt MagentaTV den letzten fehlenden Baustein der vier großen deutschen Streaminganbieter – RTL+, ARD Plus, ZDF Select und Joyn Plus+ – und bietet damit ein einzigartig komplettes TV- und Streaming-Erlebnis aus einer Hand", heißt es in der Mitteilung. Während RTL+, ARD Plus und ZDF Select allerdings in den meisten Paketen ohne zusätzlichen Aufpreis enthalten sind, muss Joyn Plus+ separat dazu gebucht werden.

Die Kosten liegen wie auch bei einem Direkt-Abschluss bei Joyn bei 6,99 im Monat - es gibt aber alternativ bei der Telekom auch einen 12-Monats-Vertrag, der dann während dieser einjährigen Laufzeit nur mit 5 Euro monatlich zu Buche schlägt. Teil der größeren Pakete SmartStream und MegaStream ist Joyn Plus+ nicht und muss auch hier extra zugebucht werden.