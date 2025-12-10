Ab dem 1. Februar steht die Serie "Sherlock & Daughter" bei Magenta TV zum Abruf bereit, die ersten beiden Folgen lassen sich auch für alle ohne Magenta-Abo kostenfrei auf der Website streamen. Insgesamt umfasst die erste Staffel acht Folgen. Die Serie lief im Frühjahr in den USA bei The CW und wurde zudem bei Discovery+ in Großbritannien und Irland veröffentlicht.

Und darum geht's: Sherlock Holmes wird aus seiner Komfortzone gerissen, denn aus rätselhaften Gründen kann er einen Fall nicht untersuchen, ohne das Leben seiner engsten Freunde zu gefährden, als Amelia, eine junge Amerikanerin, in sein Leben tritt. Nach dem mysteriösen Mord an ihrer Mutter erfährt sie, dass ihr vermisster Vater ausgerechnet der legendäre Detektiv sein könnte.

Trotz völlig unterschiedlicher Herkünfte und Einstellungen müssen die beiden zusammenarbeiten, um die globale Verschwörung rund um den Mord an Amelias Mutter aufzuklären und herauszufinden, ob sie wirklich Sherlocks Tochter ist.

David Thewlis ist inder Serie als Sherlock Holmes zu sehen, Blu Hunt spielt Amelia Rojas, die Sherlocks Tochter sein könnte. Zum Hauptcast gehören außerdem Dougray Scottund Aidan McArdle. Die Drehbücher stammen von Brendan Foley ("Cold Courage"). Bryn Higgins ("Black Mirror") führte Regie.