RTL hat für den Silvestertag zwei neue Ausgaben der "Ultimativen Chartshow" angekündigt. Während Oliver Geissen dem Publikum zur besten Sendezeit die besten Discofox-Hits präsentiert, heißt es tagsüber bereits ab 12:30 Uhr "Die ultimative Chart Show - Die Party beginnt". Während die Primetime-Ausgabe um Mitternacht endet und RTL dann zum Feuerwerk nach Berlin schaltet, wird die "Chartshow" im Tagesprogramm nur von "RTL Aktuell" unterbrochen, um 19:05 Uhr meldet sich Geissen nochmal wieder.

Schon im vergangenen Jahr setzte RTL zu Silvester auf einen "Chartshow"-Marathon, die damals ausgestrahlten Folgen waren allerdings nur Wiederholungen. Bereits 2021 hatte RTL erstmals unter dem Titel "Die Party beginnt" eine XXL-Folge ausgestrahlt, die auch 2022, 2023 und eben 2024 wiederholt wurden. Nun hat sich RTL dazu entschieden, eine neue Ausgabe produzieren zu lassen.

In der Primetime-Ausgabe begrüßt Oliver Geissen in diesem Jahr unter anderem Motsi Mabuse, Toni Bauer und Atze Schröder. Tagsüber ist auch Janine Kunze zu Gast. Für Nachschub ist übrigens gesorgt: Anfang des kommenden Jahres werden direkt zwei neue Ausgaben der "Chartshow" aufgezeichnet, inhaltlich geht's dann um die erfolgreichsten Mitsinghits aller Zeiten sowie die erfolgreichsten Hits des neuen Jahrtausends. Neu ist auch der Produktionsstandort: Die "Chartshow" entsteht künftig in den Bavaria Studios in Köln-Bocklemünd.