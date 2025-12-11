Vor gut sieben Jahren hatte er sich aus der TV-Branche verabschiedet und doch menschlich wie fachlich ganz offensichtlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Am Donnerstagvormittag geht die traurige Nachricht über LinkedIn aber auch via WhatsApp mit großer Anteilnahme und Entsetzen durch die Branche: Uwe von Grafenstein, Co-Gründer der Produktionsfirma SEO Entertainment, ist bereits Ende November im Alter von nur 44 Jahren verstorben. Das bestätigte auf LinkedIn sein Geschäftspartner Bernhard Kalhammer.

Seit seinem Rückzug aus der TV-Branche hatte sich Uwe von Grafenstein als Business-Coach mit Storytelling-Expertise etabliert und 2019 die Kalhammer & von Grafenstein GmbH in München gegründet. Sein Geschäftspartner schreibt am Donnerstag auf LinkedIn: „Dieser Post ist der schwierigste, den ich jemals schreiben musste: Schweren Herzens muss ich euch mitteilen, dass mein Freund und Geschäftspartner Uwe von Grafenstein verstorben ist (…) Mit Uwe geht einer der besten Storyteller, Unternehmer und Menschen, die ich in meinem Leben kennenlernen durfte. Vor allem werde ich ihn aber als meinen Freund vermissen.“

In der TV-Branche hat sich Uwe von Grafenstein zusammen mit Gillad Osterer als Gründer-Duo der Produktionsfirma SEO Entertainment einen Namen gemacht. Nur zwei Jahre nach Firmengründung gab es für „Sido geht wählen“ (ProSieben) Nominierungen beim Deutschen Fernsehpreis und Grimme-Preis. Ein Jahr später war „Old Ass Bastards“ (ProSieben) beim Grimme-Preis nominiert. 2012 gewann SEO Entertainment mit der Animationsserie „Deutsches Fleisch“ das damals neue TVlab von ZDFneo.

Drei Staffeln „Das Lachen der Anderen“ (WDR) mit Micky Beisenherz und Oliver Polak räumten eine Nominierung beim Grimme-Preis und eine Auszeichnung mit dem Deutschen Fernsehpreis ab. „Applaus & raus“ bei ProSieben war 2017 für den Grimme-Preis nominiert, die Dokureihe „Feuer & Flamme“ (WDR), inzwischen zum ARD-Franchise ausgebaut, holte 2018 eine Nominierung für den Deutschen Fernsehpreis. Doch kurz zuvor verkündete von Grafenstein seinen Ausstieg aus der Branche.

„Ich werde mich zukünftig erst einmal verstärkt um meine Familie kümmern, da wir in den letzten drei Jahren neben all den wunderbaren beruflichen Erfolgen mit der SEO leider auch große gesundheitliche Herausforderungen zu meistern hatten“, erklärte von Grafenstein im Sommer 2018. „Ich weiß die SEO in den besten Händen und freue mich, dass Gillad und unser Team, das seit vielen Jahren an Bord ist, die Firma weiter in Richtung spannender Unterhaltung führen und unseren Kunden und den Zuschauern auch zukünftig ganz besondere Produktionen bieten werden.“

In der Corona-Pandemie übernahm Leonine SEO Entertainment zum 1. Januar 2021. Für „That’s my jam“, eine Show für RTL und RTL+ mit den Kaulitz-Zwillingen, gewann man erneut den Deutschen Fernsehpreis. Andere Produktionen hatten weniger Glück. Mitte November diesen Jahres wurde dann bekannt, dass Leonine sein non-fiktionales Produktionsgeschäft neu sortiert. SEO Entertainment geht in Madame Zheng Production auf. Auch von Grafensteins Co-Gründer Gillad Osterer geht in diesem Zuge nach 17 Jahren von Bord.