Corinna Mehner soll für Studio Hamburg den Bereich Family Entertainment ausbauen. Dafür übernimmt sie mit sofortiger Wirkung die Geschäftsführung der neuen Tochterfirma Studio Alba Productions mit Sitzen in München und Hamburg. Sie verantwortet die kreative und strategische Leitung gemeinsam mit Michael Lehmann, CEO der Studio Hamburg Production Group.

Mehner hatte 2003 gemeinsam mit Martin Husmann die Produktionsfirma Blue Eyes Fiction gegründet und danach 22 Jahre als alleinige Geschäftsführerin geführt. Während dieser Zeit entstanden Produktionen wie "Hexe Lilli", "Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft", "Der kleine Ritter Trenk" und "Woodwalkers". Im Juni 2025 schied sie nach dem Verkauf an die MK Medien GmbH dort aus.

"Wir freuen uns sehr, mit Corinna Mehner eine ausgewiesene Expertin für Family Entertainment und hervorragend vernetzte Produzentin als Geschäftsführerin für unser neues Unternehmen gewonnen zu haben", sagt Michael Lehmann. "Mit ihrem feinen Gespür für Stoffe und ihrer großen Leidenschaft fürs Filmemachen wird sie unser Team bereichern – gemeinsam blicken wir einer kreativen und erfolgreichen Zukunft entgegen."

Corinna Mehner selbst ergänzt: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe innerhalb der Studio Hamburg Production Group und darauf, gemeinsam mit einem starken Team die Studio Alba Productions aufzubauen. Family Entertainment ist für mich eines der schönsten und zugleich anspruchsvollsten Genres – es vereint Fantasie, Emotion, Humor und Handwerk auf höchstem Niveau."

Zu den ersten Projekten der gehören das Kinoabenteuer mit dem Arbeitstitel "Miniatur Wunderland" unter der Regie von Félix Koch – jüngst von der MOIN Filmförderung mit der Rekordsumme von 1,1 Millionen Euro unterstützt. Dazu kommt Animations-Koproduktion "Seeräubermoses" (Arbeitstitel) in Zusammenarbeit mit Ulysses Filmproduktion und nach dem gleichnamigen Roman von Kirsten Boie. Auch die Kinderserie "Die Pfefferkörner" wird künftig von Studio Alba produziert.