RTL hat ein Comeback der Reality Awards angekündigt. Bei der Preisverleihung wurden im vergangenen Jahr erstmals Preise in Kategorien wie "Sexytime des Jahres", "Beef des Jahres" oder auch "Faker des Jahres" vergeben. Das ganze wurde als große Gala-Veranstaltung inszeniert und war auch bei RTL+ zu sehen. Zuletzt bestätigte RTL allerdings, dass es in diesem Jahr keine Neuauflage geben wird (DWDL.de berichtete). Doch begraben will man die Reality Awards ganz offensichtlich nicht.

Viele Informationen gibt es noch nicht, die nächste Preisverleihung soll aber im kommenden Frühjahr stattfinden, RTL hat erneut eine große Award-Show in Aussicht gestellt, die dann auch auf der hauseigenen Streamingplattform zu sehen sein wird. Zum zweiten Mal wolle man nicht nur die größten Stars und die erfolgreichsten Formate auszeichnen, sondern auch Preise für die "unvergesslichsten Momente der deutschen Reality-Szene" vergeben.

Produziert werden "Die Reality Awards", wie schon im Jahr 2024, von RTL Studios. Weitere Informationen zu etwaigen Neuerungen der Show wolle man in Kürze bekanntgeben, heißt es aus Köln. So ist aktuell noch unklar, wer durch die Verleihung führen wird und auch in welchen Kategorien überhaupt Preise vergeben werden. 2024 wurde die Veranstaltung von Sophia Thomalla moderiert, Unterstützung erhielt sie damals von Olivia Jones.

Spannend wird vor allem sein, ob RTL auch die Konkurrenz zur Teilnahme an den Reality Awards bewegen kann. Im vergangenen Jahr fehlte dem Preis die branchenweite Anerkennung, so kamen die meisten der 22 nominierten Produktionen von RTL, RTL+ und RTLzwei. Lediglich "Germany Shore" von Paramount+ und "The 50" von Prime Video schafften es darüber hinaus auf die Nominierungsliste. Andere Anbieter wollten bewusst nicht mitmachen, weil sie eine RTL-Werbeveranstaltung witterten.