Bei "Let's Dance" ist Joachim Llambi seit der ersten Staffel als Juror mit dabei. Künftig soll der 61-Jährige allerdings nicht nur Tänze bewerten, sondern auch Mahlzeiten: Einem "Bild"-Bericht zufolge wird Llambi nämlich neuer Juror in der Vox-Kochshow "Grill den Henssler" und damit Nachfolger von Reiner Calmund, der sich im Sommer verabschiedet hatte - nach insgesamt 18 Jahren (DWDL.de berichtete).

Laut "Bild" wurden in der vergangenen Woche bereits sechs Folgen von "Grill den Henssler" mit Llambi als Juror aufgezeichnet. Offiziell will sich Vox dazu allerdings bislang nicht äußern: "Vox gibt alle Infos zur neuen Staffel 'Grill den Henssler' wie gewohnt rechtzeitig bekannt", teilte eine Sendersprecherin mit. Mit der Ausstrahlung der neuen Staffel ist wohl erst im kommenden Frühjahr zu rechnen.

Neben Joachim Llambi sollen fortan Jana Ina Zarrella und Sternekoch Alexander Herrmann bei "Grill den Henssler" die Gerichte von Steffen Henssler und seinen prominenten Herausforderern beurteilen. Zuletzt hatte sich bekanntlich nicht nur Reiner Calmund aus der Show zurückgezogen, sondern auch Christian Rach, der in insgesamt 103 Ausgaben als Juror mitwirkte (DWDL.de berichtete).

In den vergangenen Wochen setzte Vox am Sonntagabend beim Ableger "Europa grillt den Henssler" auf wechselnde Gastjuroren - darunter war auch bereits Joachim Llambi. Mit durchschnittlich etwa sechs Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährige erzielte die von ITV Studios Germany produzierte Kochshow allerdings eher verhaltene Quoten. Damit lief's aber besser als für den Neustart "Hensslers Dreamteam", der zuvor weniger als fünf Prozent verzeichnete.