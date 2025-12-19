Seit über 30 Jahren steht Katja Burkard für RTL vor der Kamera, vor allem als langjährige Moderatorin des RTL-Mittagsmagazins "Punkt 12". Nun wagt sie aber nochmal einen überraschenden neuen Schritt: Im kommenden Jahr versucht sie sich an einem Live-Programm auf der Bühne. Der Titel des von smile! producing produzierten Programms ist "60 ist das neue 60", es solle aber "weit über das Thema Älterwerden hinausgehen" und das Publikum generationsübergreifend ansprechen. Unter dem gleichen Titel hat sie auch bereits ein Buch herausgebracht.

In der Beschreibung heißt es: "Katja Burkard zeigt in ihrem ersten Live‑Programm, dass mehr Jahre auf dem Tacho der beste Grund sind, endlich laut zu lachen – über alles, worüber man sonst lieber schweigt: Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen, Fältchen, vergessene Passwörter. Mit trockenem Humor, Tempo und Selbstironie spricht Katja Burkard über die Momente, in denen das Leben plötzlich andere Regeln aufstellt – egal, ob mit 30, 45 oder 60."

Burkard selbst sagt: "Hier wird nichts geschönt. Wir lachen über das Chaos, die Hormone und über uns

selbst". Der Abend solle "kein Wellness-Abend, sondern ein ehrlicher, energiegeladener Befreiungsschlag" werden. Premiere feiert "60 ist das neue 60" am 21. Mai in Mönchengladbach, weitere Termine sind dann in darauffolgenden zweieinhalb Wochen für Hamburg (30.5.), Köln (3.6.) und Berlin (6.6.) angesetzt.