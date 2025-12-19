Wer am Donnerstagabend einschaltete, um die am Tag zuvor von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf erspielten 15 Sendeminuten zu verfolgen, kam diesmal nicht komplett auf seine Kosten. Der Grund: Die beiden Entertainer werden ihre 15 Minuten ausnahmsweise erst zu einem späteren Zeitpunkt einlösen - genauer gesagt in der Silvesternacht. Konkret wird es am Mittwoch, den 31. Dezember ab 23:45 Uhr die Sendung "Silvester mit Joko & Klaas - Der Countdown" zu sehen geben. "Mit einem großen Knall" wollen die beiden dann das neue Jahr begrüßen, wie es heißt.

Zuvor wird ProSieben am Silvesterabend ab 18:05 Uhr noch einmal den Sketch "Silvester für Eins" wiederholen, der bereits 2021 entstand, nachdem Joko und Klaas in ihrer Spielshow gegen ProSieben verloren hatten. Seither hat der Privatsender den an "Dinner for One" angelehnten Halbstünder jährlich wiederholt.

Bereits bekannt war, dass ProSieben am 1. Januar um 20:15 Uhr wieder "Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala 2026" ausstrahlen wird. Gelingt den beiden der Sieg, steht für ProSieben "mehr als die üblichen 15 Minuten Sendezeit auf dem Spiel", teilte der Sender mit. 2025 hatte es die beiden durch ihren Sieg geschafft, den Sender eine Woche lang umzubenennen - von ProSieben in ProAcht. Verlieren die beiden die Gala, müssen sie sich wie üblich in die Dienste von ProSieben stellen.

Die diesjährige "Neujahrsgala" hatten im Schnitt 1,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gesehen. Das war die höchste Reichweite, die "Joko & Klaas gegen ProSieben" verzeichnete. Dass es also zum Start ins neue Jahr eine Neuauflage geben wird, ist vor diesem Hintergrund also nur konsequent. Die jüngst zu Ende gegangene reguläre Staffel hatte sich allerdings etwas schwerer getan und lag mit durchschnittlich weniger als 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ein ganzes Stück unter den Werten früherer Staffeln.