Acast, eigenen Angaben zufolge das weltweit größte unabhängige Podcast-Unternehmen, übernimmt Wake Word Studios mit Sitz in München und Berlin. Nach der Transaktion soll Wake Word Studios in Acast Creative Studios umbenannt werden, wie das schwedische Unternehmen mitteilte. Acast Creative Studios wurde Anfang 2025 nach der Übernahme von Wonder Media Network in den USA gegründet und ist unter anderem bereits in Großbritannien, Australien, Schweden und Frankreich tätig.

"Die Übernahme von Wake Word Studios ist ein entscheidender Schritt, der die Führungsposition von Acast auf dem wichtigen deutschen Podcast-Markt festigt", sagte Acast-CEO Greg Glenday. "Deutschland ist eine reife Region mit hohem Potenzial, und die Integration der hervorragenden Produktionsreputation von Wake Word ist für unsere Werbekunden ein entscheidender Faktor." Das Ziel sei klar: "Wir wollen die Monetarisierung für deutschsprachige Kreative beschleunigen und Marken einen unvergleichlichen Zugang zu einem hochwertigen, hoch engagierten lokalen Publikum bieten, um so Innovationen in der gesamten deutschen Podcast-Landschaft voranzutreiben", so Glenday.

Wake Word Studios produziert unter anderem den Podcast "Beisenherz & Polak - Friendly Fire", seit fünf Jahren war auch Axel Springer an dem Unternehmen beteiligt. "Wir sind Axel Springer sehr dankbar für das Vertrauen, das uns in den letzten Jahren entgegengebracht wurde und das die Grundlage für den Erfolg von Wake Word geschaffen hat", erklärte Ruben Schulze-Fröhlich, der als Gründer von Wake Word auch weiterhin Chef bleibt und künftig an Country Managerin Nina Wüst berichtet. "Der Zusammenschluss mit Acast markiert für uns einen brillanten neuen Abschnitt - eine natürliche Verbindung, die die kreative DNA unseres Teams mit globaler Expertise, Technologie und Reichweite im Premium-Audiobereich vereint."

Das Team von Acast Creative Studios soll sich in Deutschland fortan auf die Durchführung von Omnichannel-Kampagnen für Werbekunden in den Bereichen Audio, Video, Social Media und Live-Events, die Produktion von Markeninhalten und die Produktion von Original-Podcasts konzentrieren. Der Deal umfasst auch die Übernahme der von Wake Word gestarteten Analyse- und Mediaplanungsplattform Podius.