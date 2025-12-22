Das Medienunternehmen High View, das unter anderem die Spartenkanäle Deluxe Music, Schlager Deluxe, AXN Black und AXN White betreibt, übernimmt zum Jahreswechsel den TV-Vermarkter Goldvertise, der erst im vergangenen Jahr aus Goldbach hervorgegangen war, nachdem das Unternehmen die die DOOH-Vermarktung von der Bewegtbildvermarktung abkoppelte.

© Simona von Woikowsky Frank Möbius

Goldvertise vermarktet mehr als 45 Special-Interest-TV-Sender, darunter neben den AXN-Kanälen auch Euronews, Sportdigital Fußball, Motorvision+ oder auch Spiegel Geschichte und Bibel TV. Zudem konnte man das Portfolio um die Pay-TV-Angebote ProSieben Fun, Sat.1 Emotions und Kabel Eins Classics ergänzen.

"Als integrierte Vermarktungsorganisation monetarisiert Goldvertise Medienmarken, Inhalte und Reichweiten über TV, CTV und non-lineare Angebote hinweg, beschleunigt profitables Wachstum und wird neue Geschäftspotenziale im nationalen wie internationalen Markt erschließen,“ sagte ein High-View-Sprecher. Und Frank Möbius erklärte: "Goldvertise und HIGH VIEW verbindet seit vielen Jahren eine enge und erfolgreiche Partnerschaft. Durch die künftige Zusammenarbeit können wir unsere Marken, Kompetenzen und Technologien noch enger verzahnen und Synergien gezielt nutzen – zum Vorteil unserer Partner, Mandanten und Werbekunden."