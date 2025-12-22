Die Deutsche Telekom steigt im kommenden Jahr großflächig in die Golf-Übertragungen ein. Für ihre Plattform MagentaTV hat sich die Telekom jetzt ein umfangreiches Live-Paket gesichert, das der Plattform ab Januar gleich 131 Wettbewerbe sichert. Der Vertrag läuft bis Ende 2029 und umfasst jährlich 300 Tage Live-Golf in 76 Live-Events der PGA-Tour und der DP World-Tour, die bislang bei Sky zu sehen war. Dass der Pay-TV-Sender die Rechte nach vielen Jahren verlieren wird, hatte sich jüngst bereits angedeutet.

"Golf hat bei MagentaTV eine neue Heimat. Mit diesem Paket bieten wir Deutschlands umfassendstes Golf-Live-Angebot aller Zeiten", sagte Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. "Von den ersten Flights bis zur Entscheidung zeigen wir jedes Turnier wie noch nie - live, informativ und modern erzählt. Das Paket richtet sich an die erfahrenen Golf-Fans ebenso wie an die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer, die den Sport für sich entdecken."

Die Telekom wird im Zuge des Rechteerwebs im Januar zwei neue Sender aufschalten - MS Golf 1 und MS Golf 2. Während der Hauptsender MS Golf 1 alle Turniere in voller Länge überträgt, während MS Golf 2 zusätzliche Feeds bietet. Bei Überschneidungen der Spielzeiten eines PGA-Events mit der DP World Tour sollen beide Events parallel übertragen werden.

Konkret ist geplant, dass von Donnerstag bis Sonntag alle Turniertage live übertragen, teilweise mit bis zu 20 Stunden Live-Sport täglich. Einzelne ausgewählte Wettbewerbe sollen zudem frei empfangbar angeboten werden, "um neue Zielgruppen an den Golf-Sport heranzuführen", wie es heißt.

Die Produktion des Angebots übernimmt thinXpool, das auch schon für die anderen Sport-Übertragungen von MagentaTV verantwortlich zeichnet. Dort verspricht man schon mal eine "hochwertige, moderne und verständliche Berichterstattung, die nicht nur traditionelle Golf-Fans, sondern insbesondere auch die stark wachsende jüngere Fan-Gemeinde erreicht". Den Golfsport will man zugleich "innovativer vermitteln als je zuvor".

Teil des Rechte-Pakets ist außerdem der Ryder Cup, der traditionell zwischen den besten Golf-Profis Europas und der Vereinigten Staaten ausgetragen wird. Aber auch die Korn Ferry Tour, eine Nachwuchs-Tour, sowie die PGA-Tour Champions mit Legenden wie Bernhard Langer werden fortan bei MagentaTV zu sehen sein.