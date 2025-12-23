Gerade erst hat die Deutsche Telekom auf ihrer Plattform MagentaTV ihr neues Angebot an FAST-Channels gestartet. FAST steht für Free Ad-Supported Streaming Television - es sind also werbefinanzierte lineare Kanäle, die nur online verbreitet werden. Nun wird das Portfolio um zwei Sender von Sportdigital ergänzt. Dabei handelt es sich um den Fußball-Kanal scooore und - was vielleicht etwas überraschend kommt - Landlust TV.

Tatsächlich wird Landlust TV von Sportdigital in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsverlag Münster produziert. Inhaltlich geht es um "die schönen Seiten des Landlebens und alte Traditionen", wie es heißt. So wird von Menschen, ihren Berufen, ihrem Handwerk und ihren Hobbys ebenso erzählt wie von der Tier- und Pflanzenwelt, dem Kochen, Basteln oder Gestalten mit regionalen Zutaten.

Auf scooore wiederum sind wöchentlich diverse Highlight-Magazine aus dem Fußball-Bereich sowie die Club-TV-Formate des FC Liverpool (LFC TV) und Manchester City (CityTV) zu sehen. Darüber hinaus hat der Sender diverse Übertragungen von Sportdigital Fußball im Re-Live sowie ausgewählte Live-Übertragungen im Angebot. So werden in den kommenden Tagen bei scooore auch ausgewählte Spiele des Afrika-Cups, deren Rechte bei Sportdigital Fußball liegen (DWDL.de berichtete), zeitversetzt zu sehen.

Die Telekom ist Anfang Dezember in den FAST-Bereich eingestiegen - zunächst mit vier werbefinanzierten Online-Sender der Mainstream Media AG (DWDL.de berichtete). Dabei handelt es sich um KultKrimi, Telenovela ZDF, World of Freesports und Filmgold. Bis zur WM im kommenden Jahr soll das Portfolio auf bis zu 40 FAST-Channels bei MagentaTV anwachsen.